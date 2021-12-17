專訪｜見記者失聲惹議　朱麗玲：不擅說話多做實務　爭改整筆撥款

立法會選舉本周日（19日）舉行，民建聯派出註冊社工朱麗玲出戰社福界，硬撼以「非建制」新思維主席狄志遠。朱麗玲在報名參選當天見記者，被問到較狄志遠有何優勝之處，疑因兩度失聲未能回答問題，須由黨友「解圍」代答。

朱麗玲接受《香港01》專訪時談及事件，坦言過往少面對傳媒，當時不掌握「咪兜」距離及收音情況，遂答問題時「好大聲去嗌」，最終導致「少少失聲」，坦言：「第一次面對傳媒，少少失手都唔係啲乜嘢，整個過程好坦白都係學習緊」。朱麗玲自言她並非擅長說話的人，一直專注處理實務、凡事親力親為，冀得到選民認同。

社會福利界參選人專訪系列



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逃學青年激發成為社工決心

朱麗玲的從政起點是從事地區工作，曾擔任兩屆葵青荔華選區區議員，兩年前區選角逐連任失敗。朱麗玲表示，地區工作經驗和歷煉令她決心成為社工，憶述在地區接觸到不同階層和服務對象，最觸動她的是一名中三輟學的青年，起初在社區見對方無所事事、經常逃學，遂邀請他做義工，青年最終在中三輟學，「出嚟做嘢，每份工都做得唔長、做唔過一個禮拜」。朱麗玲指，從服務街坊的過程中，令她體會須更多知識以做好服務，於是攻讀社會工作碩士並取得註冊社工資格。

由擔任區議員到「初試啼聲」出戰「黃營」票倉社福界，朱麗玲指，近期不斷拜訪機構和同工，了解業界不同情況，資源、人手緊拙是業界面對的共同問題，指由於自己在地區出身，「跑機構」過程對她來講不太辛苦。

由擔任區議員到「初試啼聲」出戰「黃營」票倉社福界，朱麗玲指，近期不斷拜訪機構和同工，了解業界不同情況，資源、人手緊拙是業界面對的共同問題（黃寶瑩攝）

連日拜訪各機構 「我抱著佢哋嘅好大期望」

回顧五年前的社福界立法會選舉，邵家臻、曾健超等4名民主派人士共取得1萬票，建制派參選人僅取得1200票，得票有極大分野。被問到如何在「黃營」票倉與狄志遠爭一日之長短，朱麗玲指，一直對選情有信心，這段時間不斷開拓票源，接觸層面較過往更闊，與不同同工、社署員工、不同機構的「老總」交流，直言：「而家反而我覺得我抱著佢哋嘅好大期望」。她稱每天拜訪機構，未見有反感、拒絕交流的情況出現，形容過程正面。

朱麗玲認為，來屆立法會社福界議員須更具備包容度，聆聽更廣泛、多元聲音，「不同政治立場要聆聽多啲」。朱麗玲坦言，相對自詡在社福界服務40年的狄志遠，「呢方面我係一個好Fresh嘅人，但我有好多空間聆聽大家聲音」，強調已準備好且有信心為同工發聲。

朱麗玲指首要工作是推動政府革新整筆過撥款制度，慨嘆局長羅致光忽視業界意見，希望以議員身份督促政府革新制度，同時冀業界能夠團結地向政府施加壓力。（黃寶瑩攝）

否認脫離社福界：與社工接觸非常緊密

有業界人士質疑，朱麗玲只是註冊社工，未曾在社福機構任職，未必理解業界運作和需要。朱麗玲反駁有關指控，指有社工畢業後只在一個專業領域服務，但她一直在前線服務，服務領域可能仲闊，除了長者服務，亦會接觸青年、少數族裔、基層、劏房戶，自言「視野更廣闊」，強調「 我唔覺得我脫離社工」，與社工接觸非常緊密，從來無脫離社福界。

政府於2017年起設專責小組檢討整筆撥款津助制度，勞福局今年中公布檢討報告，認為制度應予以保留。若當選成為社福界議員，朱麗玲指首要工作是推動政府革新整筆過撥款制度，慨嘆局長羅致光忽視業界意見，希望以議員身份督促政府革新制度，同時冀業界能夠團結地向政府施加壓力。

朱麗玲認為，來屆立法會社福界議員須更具備包容度，聆聽更廣泛、多元聲音，「不同政治立場要聆聽多啲」。。（黃寶瑩攝）

指前線社工毋須宣誓

羅致光上月底發表網誌，稱社工註冊局行使的是一種來自法例的「公權」，成員在理念上屬公職人員，《國安法》對公職人員要求應適用於註冊局成員，因此可能需要修例，確立註冊局成員須作出依法宣誓要求。

朱麗玲認為，政府應釐清註冊局民選成員是否公職人員，如政府認為成員是公職人員，就應宣誓擁護《基本法》及效忠特區，「政府要盡快釐清係咪（註冊局）係咪公職人員，如果唔係公職人員就咪搞啦，無所謂令大家（同工） 都緊張。」她重申前線社工並非公職人員，僅於受聘機構且不是受薪政府工作，「我認為前線員工唔需要宣誓，唔好令前線喺心理上有壓力。」

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社福界參選人包括狄志遠、朱麗玲和葉湛溪。立法會選舉各界別參選名單，請按此參閱《香港01》選舉網站。