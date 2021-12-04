專訪︱傷健過來人葉湛溪選社福界：無工作損自尊　倡改綜援助就業

立法會選舉本月19日舉行，過往屬民主派票倉的社會福利界有3人競逐，外界焦點放在非建制派的新思維狄志遠、民建聯朱麗玲身上，另一參選人、香港復康力量會長葉湛溪受關注程度最少。相對於兩名有政黨背景的對手，葉湛溪雖沒政團支持，但在推動傷健共融、無障礙設施方面既是先行者，亦是長期倡導者，亦因此與社福界不同機構都有合作。



立法會社會福利界參選人訪問系列



葉湛溪參選立法會社會福利界別。（受訪者提供）

傷健人士自身經歷 一份工影響整個家庭

葉湛溪在1995年成立香港復康力量，一直幫助傷健人士投入社會，自己亦因1歲前患上小兒麻痹症而下肢癱瘓，對於傷健人士在社會的遭遇感受甚深。他點出傷健人士在社會生活最大的問題在於就業：「就業可以建構佢哋嘅自信、自尊，自食其力嘅感受係非常之重要。呢一樣嘢唔單止對佢本人，仲對佢屋企人、父母、伴侶都好重要。」他以自身經歷說明：「以前我無工作嘅時候，母親喺親戚朋友面前提都唔想提起我，唔想畀人知有傷殘仔女。到自己能夠自食其力，就會對人講：『呢個我個仔嚟㗎，佢好叻㗎！雖然佢傷殘但做好多嘢、幫好多人。』」葉湛溪說，這經歷正正反映一份工作對傷健人士的重要性，不單影響自己，更影響整個家庭。

傷健人士連照顧者達百萬人

企業對於聘請傷健人士的意願一直提升，葉湛溪歸功於多個方面，一來大企業宣傳之下有更多企業加入；二來傷健人士較以前更願意踏出社會；三來現在是知識型經濟，廣泛利用電腦工作，較以前勞力社會有更多合適崗位；四來社會有更多機構協助配對就業，而政府亦有津貼支援僱主聘請傷健人士及改善辦公室無障礙設施，因此就業情況已較早年改善，但仍不足夠。

不足夠源於傷健人士群體其實很大，香港傷健人士約有58萬，加上照顧者就有過百萬人，相當於香港七份之一人口，社會和政府仍需要推出更多配套，綜援就是其中不可或缺的一環。

倡改善綜援 讓傷健人士更放心就業

無法就業的傷健人士，就需要依靠政府綜援，葉湛溪認為綜援制度有必要改善：「有時我哋啲會員唔係唔想出嚟做嘢，但做嘢嘅時候會取消綜援，萬一就業情況改變要再申請就麻煩，咁樣令好多人卻步。」他希望改善綜援制度的彈性，讓傷健人士更放心就業，這是其政綱重點。此外，釐定綜援水平的基本生活指數，現時是參考去年情況，已經是滯後數據，建議考慮通脹來調整發放綜援金額。

一級樓梯對於傷健人士來說，是無法跨越的障礙，葉湛溪表示，推動無障礙設施是傷健人士服務機構的重點：「我係另一個機構服務16、17年，巡查各區甚麼地點需要無障礙設施，政府部門、商場亦諮詢我哋。」近年政府在全港天橋設置升降機，原來葉湛溪是主要推手，二十多年前，香港復康力量推動在九龍灣啟業邨天橋設置升降機，至今升降機已經遍佈全港各區天橋，為使用者帶來方便。

．改革整筆撥款 推動同工同酬

參選社福界，代表的是整個業界，而社福服務範圍廣泛，社會工作者都有各自的專業項目。葉湛溪服務的機構與社福工作者息息相關，他看到整筆過撥款對社福機構的運作和資源運用影響非常之大，改革整筆撥款、同工同酬亦成為他的目標。他說整筆撥款制度並非沒有優點，但有些條款需要修改，例如參考薪金中位數作為撥款基準的做法有需要改變，強調人手和資源十分重要：「社福界士氣要好，我哋（傷健人士）先得到優質服務。」

2021至22年度政府社會福利開支預算達1,056.9億元，較2017至18年度大增61.7%，而人口老化等情況令社福開支需求增加亦是不爭的事實。葉湛溪表示，政府開支雖然不少，但很多規劃並不到位。他建議政府要做細分的研究，去探討貧窮人口的詳細情況，針對不同情況推出更到位的政策。葉湛溪說，社福界有很大範疇，社福政策有不同持份者，進入立法會後需要收集廣泛的意見再與政府周旋。

立法會社會福利界參選人有朱麗玲、狄志遠和葉湛溪。立法會選舉各界別參選名單，請按此參閱《香港01》選舉網站。