通關｜李家超晤廣東省副省長　進入全面落實準備階段　港隨時待命

政務司司長李家超今（14日）率領香港特別行政區政府相關政策局和部門代表，在深圳與廣東省副省長張新及內地相關部門和市政府代表舉行會議，商討落實逐步有序恢復「通關」的安排細節，包括口岸協調和配合、健康碼對接、聯防聯控等工作。

李家超指，雙方積極跟進專班所聚焦的問題、聯防聯控互相配合和應變機制等，在會議中達成多方面共識，並就恢復「通關」的準備細節定下工作分配，充分表現粵港兩地一貫的密切合作，又指雙方同意對口單位保持緊密溝通和全面協作，以落實「通關」細節。



就恢復「通關」準備細節定下工作分配

李家超稱，在會上感謝廣東省人民政府、海關總署、深圳市人民政府及珠海市人民政府對推進香港與內地恢復「通關」安排的支持和所做的多方面工作，確保「通關」的流程順暢、有序和安全，又表示特區政府會繼續全力做好「外防輸入、內防反彈」和「動態清零」的工作，現已進入全面落實準備有序「通關」的階段，以隨時待命為目標。

在口岸對接專班方面，李家超指，會議聚焦的問題包括口岸的檢疫流程、人流控制、「通關」口岸布局和應變安排等，對「通關」後人員往來人數逐步增加的處理方法至關重要。雙方將繼續以有效互相配合為目的，商議不同階段的落實細節。

在健康碼對接專班方面，李家超指，香港特區代表匯報了「港康碼」系統開通情況，由十二月十日開通至今五天，已有超過46萬人申請帳戶，可讓市民盡早試用並熟習「港康碼」的功能，待正式「通關」時可以暢順運作，又雙方跟進了轉碼及互相協助的細節，稍後會作進一步系統對接測試。

李家超指出，雙方積極跟進專班所聚焦的問題、聯防聯控互相配合和應變機制等，在會議中達成多方面共識，並就恢復「通關」的準備細節定下工作分配，充分表現粵港兩地一貫的密切合作。雙方同意對口單位保持緊密溝通和全面協作，以落實「通關」細節。

出席會議的香港特區代表由李家超率領，成員包括保安局局長鄧炳強、食物及衞生局局長陳肇始教授、創新及科技局局長薛永恒、政制及內地事務局副局長胡健民，以及入境事務處、香港海關、香港警務處、衞生署、政府資訊科技總監辦公室、運輸及房屋局等的代表。