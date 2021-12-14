睇好通關刺激經濟　55％僱主來季擬加人　調查料IT人跳槽加薪3成

疫情仍然反覆，但勞動就業市場正逐步復蘇。跨國人力資源機構ManpowerGroup今（14日）發布2022年就業展望調查報告，結果顯示，逾半受訪僱主預算未來三個月會增加人手，而隨著中港有望逐步通關，餐飲及酒店業等疫下重災區以及資訊科技及通訊媒體業更跑贏大市，招聘意欲最旺盛，其中IT業人士若跳槽，人工有望增長20至30%。機構指，僱主雖然來年對加薪持審慎態度，預期平均加2%至2.5%，但發放花紅會較「爽手」，金融及基金業最為優厚，花紅可相等於2至3個月人工。



跨國人力資源機構ManpowerGroup發布2022年就業展望調查報告，結果顯示，逾半受訪僱主預算未來三個月會增加人手，受疫情回穩及中港逐步通關，餐飲及酒店業、資訊科技及通訊媒體業更跑贏大市，（陳淑霞攝）

來年淨就業展望指數錄37%增長 惟18%僱主會減人

是次調查於今年10月進行，合共訪問505名僱主，分佈11個行業，其中75%屬大公司、10%為中小企。結果反映，有55%僱主表示來季將增加人手，18%指會縮減人手，另有25%表示會凍結員工數目。經季節性數據顯示，來年淨就業展望指數為37%增長。

餐飲、酒店及資訊科技業招聘意欲最旺盛

各行各業中，餐飲及酒店業、以及資訊科技及通訊媒體業招聘意欲居首，其次為銀行、金融、保險及房地產、以及教育、醫療保健、社會工作及政府行業，另建造業亦展望向好。

人力資源機構：中港兩地研通關刺激僱主招聘意欲

萬寶盛華大中華（ManpowerGroup）高級副總裁徐玉珊表示，隨着疫情回穩，就業市場持續改善，另疫苗接種率逐步提高，社交距離措施亦有序放寬，中港兩地亦研究進一步通關，繼而刺激酒店及餐飲業僱主的招聘意欲。她又指，業內人手不足，主要以炒散及臨時工方式應付季節性需求。

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預期明年平均加薪2%至2.5%

至於資訊科技及通訊媒體業方面，則受惠於社會發展數碼化轉型，IT人才相對渴市，不論是長期或合約職位，尤以大數據分析、機器學習、人工智能及網絡安全等專才較為搶手。

招聘意欲以外，雖然來年僱主加薪幅度持審慎態度，但按年仍然錄得增長，考慮經營環境及行業狀況、以及員工表現等因素後，預期平均加幅為2%至2.5%；

平均發放1.27個月花紅 金融及基金業或有3個月花紅

至於發放花紅方面，同樣有向好趨勢，今年平均為1.27個月，來年則有望達至1至1.5個月，徐玉珊表示，需視乎每間公司的花紅制度而定，但相信金融及基金業最為優厚，花紅可相等於2至3個月人工。