通關｜社協倡以計分制分配免檢疫名額　促預留300個恩恤配額

政府早前公布最新內地通關安排，預料商務及公務人士會成為優先群組，並正爭取為有「迫切需要」者申請通關配額。

社區組織協會副主任施麗珊今早（14日）在電台節目指，過去一段時間不斷收到市民因急事求助，部份涉及親人病重個案，「講講吓（親人）過咗身都有」，亦有市民因未能回內地見親人最後一面感內疚，甚至出現情緒問題。社協促當局考慮引入免檢疫通關配額計分制，按先後緩急計分，讓有需要巿民可免檢回內地。



另外，政府於上周四實施進入食肆等處所強制掃安心出行要求，香港失明人互聯會總幹事盛李廉直言，對當局的安排「嬲爆」，有失明會員反映，當局雖為失明人士提供豁免，可以「填紙仔」。惟進入醫院時，職員不准許他入內，不接受他預先填紙，又質問「你呢張咩嚟？」，要求他重新填寫格式一模一樣的表格。



▼11.20疫下市民隔着深圳河與彼岸親友相見▼



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社區組織協會副主任施麗珊今早（14日）出席港台節目《千禧年代》時指出，過去一段時間不斷收到市民因急事求助，當中包括親人病重或奔喪需要返回內地，亦有個案是由於單程證獲批，要回內地申請。她續指，部份涉及親人病重的個案，「講講吓（親人）過咗身都有」，亦有人因為「老人家唔知幾時過身，想探同見最後一面」。

有市民亦向社協透露，因為檢疫時間長，向老闆請假回內地但不獲批，被逼辭去工作；甚至有人要向朋友借錢，繳付檢疫相關費用，部份單親父母更加難以找人幫忙，在檢疫期間照顧子女。另有市民因為未能回內地見親人最後一面而感到內疚，甚至出現情緒問題。

▼申請「香港健康碼」教學▼



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倡按先後緩急設計分制

社協建議，當局可考慮引入配額計分制，按先後緩急計分，例如親人的病情、直屬關係等，並要求其提供醫生紙等證明，讓有需要巿民可先免檢回內地。她又期望，當局可預留300個恩恤配額，部份地區若疫情不嚴重，亦可考慮恆常通關。

▼12.9首天堂食必須使用「安心出行」情況▼



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有失明人士預先填紙仔仍被拒入處所

另外，政府於上周四（9日）開始實施所有食肆及部分表列處所，都需要強制使用「安心出行」。香港失明人互聯會總幹事盛李廉在同一個電台節目直言，對當局安排感到「嬲爆」。他形容，失明人士雖可獲豁免掃安心，「豁免聽落好好，但其實要失明人士填紙仔」，有關表格更需要分為兩份， 一份專用作進入食肆，另一份則為政府處所專用。

▼12.８最後一日堂食容許「填紙仔」情況▼



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盛李廉表示，近日收到失明會員反映，進入醫院時向職員提供預先填好的表格，但職員仍然不准許他入內，又質問「你呢張咩嚟？」，更要求他重新填寫格式一模一樣的表格。他指，不理解為何會出現有關情況，「係咪太大部門，太多處所，政府協調得唔好？」

盛更批評，把關者對市民似乎不太有信心，「一定要佢辦公室比佢填先安心」，又擔心若情況普遍，會影響失明人士覆診。他建議當局應考慮以個人八達通，作為紀錄視障人士行程及資料的途徑，又或為失明人士提供傷殘人士等身份證明，再由職員代為登記，豁免填表的做法。