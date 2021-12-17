專訪︱林筱魯冀摒棄政爭專注民生政策：終於明點解牛李黨爭會亡國

今屆立法會選舉選委會界別，吸引來自不同專業背景人士參與，曾任多項公職的資深城市規劃師林筱魯是其中之一。他接受《香港01》專訪時表示，以其在古物諮詢委員會、市區重建局等的工作經驗，配合專業知識，相信對解決房屋問題有特別助益，希望新制度下的立法會，可以放下以往的政府鬥爭，務實地推進民生政策。

他笑言，以前讀中國歷史時，不明白為何唐代「牛李黨爭」會導致亡國，但見證過去數年本港深陷政治鬥爭泥沼，終於深有體會並明白當中原因。

立法會選委界參選人訪問系列



提公營房屋「預購權」 讓青年人不用無了期等

林筱魯提到，土地房屋是本港民生最重大問題，是社會的共識，再加上其專業背景，因此政綱放較多焦點在土地、城市規劃和房屋乃自然的事，不過他過往40多年參與社會事務，在文物保育、自然生態、青年工作、文藝數個方面都甚具經驗，未來同樣要關注。

在民生政策上，林筱魯提出公營房屋「預購權」的概念，供年輕人預購3至5年後建成的公營房屋。他解釋，「預購權」與公屋不同，亦與以往曾短暫推出的「先租後買」有分別，而是將自置居所和儲蓄結合，參加者可以將這筆錢用於一定年期後購買，也可以若干年後因應家庭狀況改變（如結婚）而合併／退出申請。「細節很多，可以再探討，但至起碼給予青年人一個希望，不用再無了期地等。」

自問規劃經驗豐富：我知道未來要拆哪道牆

作為數十年經驗專業規劃師、參與多項公職，林筱魯自問對於土地開發有比起其他大部分候選人更多的認識。他指現時大家經常說要「拆牆鬆綁」加快規劃程序，自身就有豐富的實戰經驗，知道具體應該從哪些地方縮短程序：「加什麼速、拆哪道牆、鬆什麼綁，我真的做過，當然熟悉。比如說明日大嶼，現時終於拿到撥款研究，但要42個月做研究，你如果問我，我一定覺得不需要那麼久。」

他解釋，現時政府部門的做法是，當委聘的顧問提出意見後，將會交給政府部門審視，「部門有不同意見，又會經顧問去答另一個部門」，結果在底層遊走很久很久，拖延時間，認為這個文化可以改變。他指以前建屋高峰期時，一年可達12.1萬個單位，明明政府有能力做到，可是一些程序不斷延伸，「先不要怪公務員，因為他們都是體制內的執行者，可是我們就要想想這個體制如何壓縮、改變它。」

林筱魯曾擔任古諮會主席達6年之久。（資料圖片）

指青年須多從文化層面認識國家

林筱魯認為，過往多年感受到現時的社會氛圍，年輕人對國家的認知和認同感不足，這可能是源於基礎教育的不夠，也有可能教之不得其法：「認識中國不止是經濟層面，還有很多從文化層面認識的空間。」他指，其中一個重點就是如何講好「中國故事」，從根本培養新一代對中國文化的興趣。第一步，則是從本地的「香港故事」做起。

林筱魯指，既然國家十四五規劃表明支持香港發展成為中外文化藝術交流中心，應好好運用這個機會，發展新的文化藝術產業。具體而言，他舉例指現時不少青年人喜歡行山、熱愛大自然，何不更進一步加強他們對山上動植物的認識，由講好「香港故事」做起，「香港曾經是東南亞一個很主要的麻石生產地，那些麻石現時又去了哪？全部有故事可講。」其他例如文物古蹟的保育、建築的設計，都有故事可以發掘。總之通過提高青年對身邊事物的認識，形成文化氛圍和產業，說好「香港故事」，再擴展到祖國歷史文化。

受《碧血劍》啟發研讀中國歷史：只懂鬥爭對立誤香港前程

提到國家歷史文化，林筱魯以自身為例，啟發他的正是金庸武俠小說，當中個人特別對《碧血劍》後的《袁崇煥評傳》印象深刻：「看著《袁崇煥評傳》，了解到人和歷史之間的關連，袁崇煥的風骨、所受的屈辱。其他小說像郭靖（射雕英雄傳）、楊過（神雕俠侶），這些經典主角的性格，背後都映照出一個獨特的歷史背景。閱讀這些歷史文學，吸引到我繼續追看下去，看其他相關的歷史故事，興趣就是這樣培養而成的。」

被問到研讀中國歷史有何得著，林筱魯笑指，近幾年和相熟朋友閒談時，大家都說「以前唔明點解牛李黨爭會搞到亡國，𠵱家大家都明啦」。他指：「當大家都堅持自己才是對的，所有認為不對的事就要推翻，鬥個你死我活，就會變成這樣。」

他認為香港從來是個多元化、講求包容的地方，「社會問題不是一時一日可以解決，正如以前大家可能會以為保育和發展一定對立，但實際上是可以共存，各方都要作一個取捨和平衡。可是社會始終要前進，不可以因為恐懼引起反對而停滯了。」例如要談保育魚塘、保護候鳥飛行路線，都應該談談實際上如何保護、在哪些地方可作一定程度設計細節上的調整，而不是一聽到「發展」二字就歇斯底里，動都不能動。

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不在乎「梁粉」稱呼：著眼香港整體利益

林筱魯由於曾支持前特首梁振英參選特首，被稱為「梁粉」，他回應指：「當日是我幫梁生寫政綱，這是客觀事實。『梁粉』這個稱呼是別人給的，不過我幫過很多人寫政綱，這些政治標籤，我個人不會特別上心。」他指，現時香港進入新的政治局面，需要撇開以往的一些視角，而他所參選的40席選委界，不會受任何單一界別或地區的利益左右，可以從香港整體利益出發。

立法會選委界參選人名單，請參閱《香港01》選舉網站。