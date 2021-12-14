專訪︱屢向傳媒發炮　吳秋北自言斯文非好鬥：媒體權大盼高抬貴手

距離立法會選舉不足一星期，各路候選人把握最後時機向選民拉票，其中在激戰區港島東，工聯會會長吳秋北面對民建聯梁熙、新民黨廖添誠、中科監察潘焯鴻3名強敵挑戰，雖然知名度屬眾人之中最高，但表明未敢鬆懈，照樣打出「告急」牌。

吳秋北接受《香港01》專訪時表示，自小在港島東長大和讀書，對這區非常熟悉；在新政治形勢下作為會長，自覺「當仁不讓」，有責任親身上陣帶領工聯會進入議會，推動勞工權益、解決深層次民生問題，確保人人有機會享受經濟成果。

經常被外界形容作風「勇悍」、「鷹派」，吳秋北表明自己是一位「斯文人」，無意挑起事端，但認為從政者必須捍衞原則，遇到不正確的事，不論對方身份都要企硬批評。過往經常在網上發炮批判媒體的他，表明無意針對媒體，但指媒體具重大的政治影響力，一字一句都要小心，反而希望媒體對他「高抬貴手」。

立法會港島東選區參選人訪問系列



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指部分商界和反對派有「默契」 樂見社會矛盾焦點轉移

吳秋北提到，2019年反修例事件是一場「顏色革命」。他研判在過去一段日子，反對派和外國勢力利用社會民生問題不斷製造「對抗式」、「分化式」的政治矛盾撈取選票，利用體制上的漏洞癱瘓議會運作，蹉跎歲月二十多年，「政府做事之餘又要討好反對派，往往不能聚焦做實事」。

他批評，一些大財團「樂於見到」以上情況出現，因可轉移社會矛盾的焦點，當大家都聚焦政治紛爭，那麼高度壟斷、經濟命脈掌握在少數人手上等深層次問題，就不會直接受到攻擊，其中土地房屋就是典型例子：「我不能具體評估他們（商界）原先有沒有這樣目的，但至少客觀結果是這樣：反對派和大財團有某種的『互相默契』。」眾多內外因素影響下，外國勢力有機可乘，香港社會問題累積到2019年出現總爆發：「這是典型顏色革命的套路。」

中央一年內先後出手訂立《國安法》及提出「完善選舉制度」，吳秋北認為在新的法律框架下，有條件聚焦解決以往的深層次矛盾。在新的政治形勢中，他認為這些刻意製造社會對立的情況將不復存在，當有了安定社會環境，經濟民生問題解決好，社會土壤有大幅改善，以往香港社會累積下來的矛盾，包括政治矛盾，自能迎刃而解。因此他覺得，工聯會現時應該更積極作為，所以今屆選舉共派出9人分別在三大板塊中競逐，希望「從方方面面，特別是代表勞工基層，將大眾的聲音帶入議會」。

吳又指，其本人與港島東有很大淵源：「我在北角長大，出身基層家庭，在北角讀書，在筲箕灣和柴灣讀中學，第一份工作也是在筲箕灣，整個東區我基本上『住勻晒』。」所以吳認為，主觀上他與港島東有許多聯繫，客觀上工聯會亦在港島有眾多工會地區服務、社區關係、動員號召力，因此現時是個很好的機會，於港島東參選，實踐其從政抱負，形容是「當仁不讓」。

吳秋北以會長身份親身披甲，出戰港島東。（盧翊銘攝）

強調並不「好鬥」：我是其是非其非

以往經常被政界、學者、媒體視為建制派的「鷹派」人物，吳秋北坦言不明白根據何在，「我是一個斯文人，完全不『好鬥』，不過我們從政者就應該要有原則，要是其是非其非。我有一句座右銘，孔子所說的『政者，正也』，從政者就應該做事正直。我的立場很鮮明，尤其一些原則性的事，維護國家尊嚴、《基本法》和憲法的尊嚴，是基本的政治倫理、政治品格；以至維護勞工權益，我們也是旗幟鮮明，不會因為怕對方的身份不敢得罪他。」他明言，從政者如果沒有一定爭議性，「點樣代表到你做嘢」。

吳秋北自問是斯文人，不過其在社交網上的言論經常引起關注，尤其不時會嚴厲地「招呼」媒體，多間媒體都曾經成為他的批評對象。

望媒體「高抬貴手」：你們的權力很大

吳秋北回應指，從來沒有任何意圖促使其他人仇恨媒體，但認為媒體作為「第四權」，有很強的社會影響力：「媒體的一言一行都會影響社會輿論，權力是很大的，2019年暴亂期間社會就是充斥假訊息，媒體再轉發這些訊息報道，形成謊言的大環境，挑動社會神經躁動不安，這也是顏色革命的一部分。我不是說所有媒體都這樣，但大家必須警惕，在這個大環境中會否很容易被牽扯進這個漩渦中，我只是想大家更加客觀持平、更有公信力，將這份權力用在正面的作用上，而不是助長歪風。」

他表示，自己充其量是當覺得媒體傳達的訊息有所偏頗或非常不認同時，透過自己的平台發出另一種聲音，「我明白媒體都會有自己的立場、社論，但當連一些事實性的事物都偏頗時，就很有問題。」他提到海外都有不少國家地區有規管新聞媒體的法例，如歐盟、英國、新加坡等。

吳秋北更指，即使身為人大代表，作為政治人物落到媒體的手中，也只是一個「普通人」，對外發放的訊息都要經過媒體才可傳達給公眾，能否準確將原來的意思說清楚也要取決於媒體，笑指：「所以對於你們來說，我都很弱勢，真的需要你們媒體『高抬貴手』。」

吳秋北澄清從未說過要「放棄」青年人，指當日媒體誤解其意思。（資料圖片）

否認「放棄」青年人：媒體誤解我意思

其中一個「受害」的例子，吳秋北提到於2014年佔中事件過後，曾以工聯會理事長、「保普選反佔中大聯盟」發言人身份接受報章訪問。該報引述吳秋北指，若年輕人不改變極端思維，續以佔領爭取民主， 「我們只好放棄他們」，當時引起頗大迴響，甚至被稱為「比伍淑清更早放棄年輕人的人」。

吳秋北在訪問中表明，「放棄年輕人」並非其原話，是一個誤引，當日真正想表達的意思是，當社會用盡各種方式勸解，都無法處理、令青年人放棄違法行為，他們最終要接受法律制裁，或會有人放棄勸解，亦可能會被視為一種「社會放棄」：「我一直都認為，青年是社會的棟樑，我們是要幫助他們健康成長。」

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批對手提特赦「貓哭老鼠」

講到青年議題，2019年反修例事件中，確實有不少青年人走向極端，或許某程度上「應驗」了吳秋北當日的預言。吳表示，對於在社會事件中違法被捕的青年人，認為他們「好可悲好可憐，入世未深就被人誤導做犯法行為，留下案底，就這樣毀了前途」，不過認為香港是法治社會，而現有機制包括警司警誡，已能有效處理罪行輕微的年輕人，因此認為「特赦」不應是一個議題。

吳秋北點名批評同區競選對手潘焯鴻，指其提出特赦口號，是在「利用年青人慘況來抽水」，是不道德的行為，是一種「廉價的憐憫」，又質疑對方有份煽動青年犯法，因此今日提出特赦是「貓哭老鼠」。他提到，潘曾在訪問中表明支持「五大訴求」，同意「35+」主張，「這些暴亂的主張和口號，他是支持的，根本就和煽動青年犯法者是同一類人」。

潘焯鴻否認指控：思考只懂左傾

就吳秋北在訪問中的指控，潘焯鴻以文字簡短回應：「選舉提名後經過資格審查委員會審查，事實證明『左王』吳秋北的指控無知，思考模式只懂左傾、而不懂平衡社會各式各樣的取態和立場，不是香港的福氣、絕對不是香港人的選擇。」

吳秋北重申支持集體談判權，但認為1997年的版本訂立得太匆忙。（資料圖片）

重申支持集體談判權：1997年方案太匆忙

記者在準備訪問過程中，留意到吳秋北是次參選勞工政綱未有提及勞工集體談判權。事實上本港曾在回歸前數天訂立集體談判權法例，不過回歸後遭臨時立法會閃電廢除，而當時工聯會3名議員陳婉嫻、鄭耀棠及陳榮燦在二讀期間投了贊成票放行廢除議案，多年來成為工運界部分人士口誅筆伐對象。

吳秋北表明工聯會向來支持集體談判權，而這種權力分為三層：全港層面（類似現時的勞工顧問委員會）、行業層面、企業層面，工聯會一直在推進相關政策，未來亦會繼續做，但回歸前夕所通過的《僱員代表權﹑諮詢權及集體談判權條例》由於訂立得非常匆忙，未有充足討論，反而有工友感到權益受損，因為被條例排除在外不能成為代表，「當時我們工聯會作為最大的勞工團體，反而不能在一些全港性、企業性、行業性的談判有充分參與，代表性何在呢？」

他最後補充，以往一些泛政治化的團體，表面稱代表勞工權益，但實質上激化政治矛盾撈取利益，以工業行動為例：「工業行動是工會運作手段之一，如果一切維權手段，像談判、法律訴訟等都無法解決，作為工會是不會放棄任何手段的。但我們更應該做的，是在源頭做好勞工政策，改善勞資關係，一起合作解決爭議，不希望見到工潮，因為無論是工友還是企業都會受損。以往就是一些政治掛帥的團體，刻意去累積矛盾，推到最後一次過爆發。」吳秋北希望，新形勢下工聯會以至整個立法會更有作為，解決過往眾多累積下來的勞工權益問題。

吳秋北為立法會選舉港島東候選人，同區對手包括梁熙、廖添誠、潘焯鴻。立法會選舉各界別參選名單，請按此參閱《香港01》選舉網站。