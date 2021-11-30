專訪︱沙中線吹哨者潘焯鴻：我是良知派　斥林鄭挑矛盾不配做特首

改制後的立法會選舉，被視作「非建制派」的人士在地區直選悉數入閘，當中沙中線事件「吹哨者」、中科監察潘焯鴻，正在激戰區港島東競逐，硬撼3名建制派強敵。

潘焯鴻接受《香港01》專訪時表示，若能當選會繼續敢言作風，除最擅長的基建外，會特別著重修補社會動盪後的撕裂。他自言是「民主派」及「良知派」，在民主、公義、人權等議題上會站在香港人一方，呼籲市民「不躺平」積極投票，即使制度不完美都應該去參與。

他認為，修例風波期間爭議事件眾多，背後的矛盾死結遲早需要解開，社會才有機會重新出發。他嚴厲批評特首林鄭月娥，指其較早前在立法會晚宴上表示「支持過成立獨立調查委員會的人應該道歉」，顯示其無心帶領社會向前，繼續走「寧左勿右」路線，實則是為個人連任鋪路，而非以人民福祉為本，令人懷疑其是否有資格再當特首。

立法會港島東選區參選人訪問系列



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不認為參選等同「被收編」：參與才有機會填補不足

訪問前半部分在街站進行，當時潘焯鴻手持傳單、親自落場運送音響物資，與街坊打招呼。他承認論資源、競選團隊義工人手，肯定沒有對手的多，但相信只要選民肯出來投票，自己就有勝算：「我贏與不贏，取決的就是大家是否出來投票。我的目的很清楚，會邀請所有選民『不躺平，齊投票』，不論是否我的支持者。我要贏，而且是在拉高投票率後，堂而皇之地贏。希望任何對香港仍有願景的人，都不要吝嗇手上的一票。」

他提到，競選工程已開始約兩、三星期，初時街坊的反應比較冷淡，「十個有五個表現冷漠，另外五個眼神有疑惑」，但近期街坊的反應變得較熱烈，有較多人會給反應、願意接傳單、有眼神接觸，甚或有居民主動上前與他談天表達支持，認為這是好的預兆。

非建制參選人今屆承受不少壓力，尤其參選者須取得五大界別選委的提名，包括第五界別「國家隊」，如果入閘成功，又可能被其他非建制人士質疑為「花瓶」。潘焯鴻反駁：「我知道有些人見我一參選，就說我是『被收編』、『支持檢控（初選案）47人』，但不是這樣的。好比面前有半杯水，悲觀的人會覺得它只得一半，又嫌它有一粒灰塵不夠清，不敢去碰它。但永遠注視著它的不足，是不會推動到進步的。你要上前參與，研究如何令這杯水裝得更滿、更加清澈，才可以推動到改變，令它變得更好。」

「我毫不諱言，認為現時的制度是並未完美的，開放程度有進步空間，包括我自己尋求提名的過程都有許多困難，（民主步伐）回到回歸前的『基本步』，將《基本法》第45條和68條的普選步伐由頭開始過，未來需要再改善。民主黨問我政見時，我也是這樣答。」潘焯鴻如是說。

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潘焯鴻是港鐵沙中線剪鋼筋醜聞「吹哨者」。（資料圖片）

冷待政治標籤：「支持民主」不須他人認證

近日對於「非建制派」、「民主派」等等稱呼，政界出現不同說法，參選的非建制人士被一些民主派政黨人士不視為「同路人」；全國政協委員張志剛撰文形容，「非建制」暗含不支持現今體制之意，日後隨時被DQ；有建制派候選人更指，非建制派參選人能獲得提名，顯示他們「只不過喺建制入面插多咗支旗」。

潘焯鴻表明，對於政治標籤這回事興趣不大，「香港在這方面真的太籠統，為何一定要非黑即白，說別人『不是A就是B』？如果真的要說，我就會接受自己是『民主派』，因為民主、人權、自由、法治等等普世價值是我的政治信仰；我也是『良知派』，我一見到不公義的事、破壞香港核心價值的『契弟』就會發聲批評。」他認為政治光譜這回事沒有所謂的「獨家代理」，是否「支持民主」也不須別人認證，執著於一個稱呼，實際上相當幼稚。

▼立法會港島東選區候選人▼



以修補撕裂為先：解結7.21、8.31是社會重新出發前提

潘焯鴻判斷現時的社會政治氣氛，主調仍然是撕裂：「大家仍然是立場先行，藍營會辱罵我，說要『拉』我，但明明我沒犯過任何法；黃營就說我參選即是擁抱選舉。兩種立場都是不理性的，被立場主導了思考。」潘指，香港政治回復表面平靜後，就應該思考如何修補以往種下來的亂源。

正因如此，潘近日在社交網提出8項修補社會撕裂的政綱，包括：(1)盡快進行區議會補選；(2)就包括死因庭未能判斷死因的案件，和社會存在疑惑的重大事件，成立調查委員會，尋求真相和公義；(3)完善檢控及保釋程序，緩減未審羈押情況；(4)對於案情輕微的年輕人，以「不留案底模式」彈性處理給予改過及更生機會；(5)對於干犯較輕微罪行並有悔意的青少年，擴大「簽保守行為」或／及「警司警誡」兩種安排；(6)對於干犯較輕微罪行並有悔意的成年人，擴大「警司警誡」；(7)就《基本法》第48（12）條所賦予特首特赦權力赦免或減輕刑罰。經由「長期監禁刑罰覆核委員會」系統設立審視機制，讓充分展示悔意人士的刑期獲得寬減；(8)政府問責官員恆常落區聆聽各階層人士意見。

他稱以上建議並非憑空想出，指特赦權、長期監禁刑罰覆核委員會，全部都是現時法律框架內的事物，在適當時機下，做這些事對社會有益，有助修補撕裂。他特別提到，修例風波期間有眾多爭議事件，尤其是7.21、8.31，必須有個清晰說法，社會才有條件重新出發。

斥林鄭「道歉論」挑動矛盾 錯解國家核心思想

不過現實似乎並未如潘焯鴻所想發展，港府至今拒絕就反修例期間的任何事件作獨立調查，林鄭上月底出席立法會閉門晚宴期間，更重提修例風波，指當日要求過成立獨立調查委員會的人，今日應該「向警隊道歉」。

潘焯鴻認為林鄭相關言論顯示其有連任之意，而經過政治判斷後，認為要取得中央的祝福和選委的支持，就要「愈左愈好」，因此作「政治性宣示」：「她是刻意找人做箭靶攻擊，故意說給所有人聽，是經過政治判斷後，為了宣示自己『夠左』，撈取連任的資本，我會說這十分自私和愚蠢。她作為特首，所說的話就是面向全港市民，竟然這樣說話？真的只懂拍馬屁。」

潘提到，近日中共第十九屆六中全會通過的《中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議》中，「人民」二字是提得最多，「將人民利益放在首任」也是國家最核心的思想，只懂獻媚的人最終只會為國家、為香港帶來禍患。他嚴厲批評，林鄭上述言論顯示她沒有把「人民利益」放在首位，而更加重視個人前途，不惜挑動矛盾、妨礙社會重新出發，將社會的死結愈扭愈緊：「真的會令人很懷疑，到底她還有沒有資格連任，繼續當我們的特首？」

為揭沙中線醜聞賣樓抗強敵

去年原定立法會選舉中，潘焯鴻以「打契弟」作為口號，意指狙擊一些出賣香港利益的人，今年則沒有再強調這一點，他稱這是因為現時「契弟」已愈來愈多，不用再刻意強調。他認為新政治形勢下，政治陣營間的勢力強弱懸殊，失去制衡；行政主導下特區政府不再尊重立法會；一些人得益於建制勢力的大擴張，用公權力榨取個人利益。「制度繼續沉淪，我會大聲疾呼，不讓這些人破壞香港。」

潘亦表明，日後不論當選與否，都會在自身最擅長的民生基建範疇中，「睇實政府荷包」。他指政府以往一直通過半官方機構，像港鐵、機管局等，於基建項目上名為融資，但實則上規避立法會監管，結果中間可能有帳目不清、利益衝突，甚至有機會出現「賤賣土地」的情況，影響庫房收支，「再係咁落去隨時要加稅」，明言會全力跟進潛在問題。

他表示，於揭發沙中線醜聞期間受盡壓力，以一人之力對抗港鐵、禮頓等「巨人」，只計打官司已自掏腰包花800多萬元，又親身上場花時間看法律文件，由於事後部分工程被「拖數」，面臨財政困難，須自行賣掉4幢物業，支付給工人和判頭。「我放棄那麼多事物，為的就是一個公義，要揭發工程問題，保障市民安全。我夠膽說，我的良知比很多人都高。」

立法會港島東直選候選人包括梁熙、廖添誠、吳秋北。立法會選舉各界別參選名單，請按此參閱《香港01》選舉網站。