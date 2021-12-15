通關｜田北辰消息：最快周五公布通關　年底前實施　每日3千名額

香港與內地通關在望，實政圓桌立法會議員田北辰今（15日）表示，以他了解，政府最快本周五（17日）公布通關日期，預計今年年底前可與內地通關。他稱，通關名額最終敲定每日大約3,000個，「比原本我所預測嘅1,000有多，呢個真係要歸功於特區政府！」



配額分為商務、非商務兩類 田北辰：有好大問題

田北辰表示，除了通關日期及配額，如何分配配額亦非常重要。田北辰指據他理解，特區政府傾向將配額分為商務、非商務兩類，他認為做法「有好大嘅問題」，因非商務配額包括很多不同類別，包括飲飲食食、打波、消閒、探親、恩恤及個人緊急事件等等。

田北辰認為，通關頭幾個月的配額應優先予商務、探親、恩恤或者其他緊急情況，「反而消閒同飲食個啲，我覺得可以遲多幾個月先。所以點樣分配啲配額，我真係希望特區政府三思。」

李家超昨率團赴深商通關 達多方面共識

特首林鄭月娥昨（14日）早上見記者時提及通關籌備工作，她指政務司司長李家超已率領團隊前往深圳，與廣東省方面召開第3次對接會議，商討通關安排，強調政府會爭取非公務及商務需要的普通市民使用這些配額，但呼籲沒有迫切需要的市民稍等，讓有需要的人先用。



李家超昨日在深圳與廣東省副省長張新及內地相關部門舉行會議，商討通關細節，包括口岸協調和配合、健康碼對接、聯防聯控等。李家超指，雙方積極跟進專班所聚焦的問題、聯防聯控互相配合和應變機制等，在會議中達成多方面共識，並就恢復「通關」的準備細節定下工作分配，港方隨時侍命通關。

田北辰是立法會選舉新界西北參選人，對手包括新思維黃俊瑯及民建聯周浩鼎。立法會選舉各界別參選名單，請按此參閱《香港01》選舉網站。