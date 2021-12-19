立法會選舉｜選委界「魷魚遊戲」大廝殺　11名建制派將被踢出局

改制後的立法會重設「選舉委員會界別」，佔有40席，被視為代表中央利益的「國家隊」，最終共吸引51人報名角逐，候選人背景「五光十色」，涵蓋商界、學者、高管、宗教領袖、專業人士，以至基層代表如巴士車長。



選委界議席由1,400多名選委投票產生，採取全票制，即每名選委可投40人，不多不少，否則變成廢票。投票由今早8點半開始，到下午3時半共七小時，只是過了一半投票時間，投票率已超越九成，遠遠拋離其餘兩個板塊，分別是直選18.77%及功能組別19.11%。



今次選舉可說是建制派內部「魷魚遊戲」，部分知名候選人穩操勝券，部分則屬「邊緣人」，究竟哪11人最後會被踢出局？



自由搏擊對政黨成員及知名人士有利

政圈早前預計，選委界別在選舉前會出現「祝福名單」，供選委參考，然而多名選委包括全國人大常委譚耀宗、立法會主席梁君彥等，均表示沒有收到「點心紙」或「祝福名單」，甚至政圈有消息指，同鄉社團、商會等組織「自製名單」亦被禁止。

如此一來，選委會51名候選人將會「自由搏擊」，對於政黨成員、知名度高的人士自然較有利。有人分析，即使是全國政協委員亦非安全，因第一、二、三界別的選民未必認識他們，或會出現爆冷結果。

由此分析，在「自由搏擊」階段，民建聯、工聯會等政黨人士最有利，因為他們有「組織票」，同時亦在過去一段時間一同組織、參與見面會，容易令選委留下印象。部份政商界人士本身已有很高知名度，亦較容易進入選委考慮之列，而一些「單頭」、獨立的人士則相對易遭忽略。

近日部份「躺平」候選人亦加緊拉票，如沒有「祝福名單」加持，知名度又不足的話，相信要勝選就要讓選委對自己的政綱「刮目相看」，形成政綱大比併。其實51人參選有多達40人當選，當選比率高達78%，相對於功能組別兩人甚至5人爭一席，競爭已經較少，相信該界別最令人關注的，會是哪11人被踢出局。

立法會選舉各界別參選名單，請按此參閱《香港01》選舉網站。