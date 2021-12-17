專訪｜爭取紡織製衣界連任　鍾國斌對選情有信心：倡議發展非空談

立法會選舉進入最後直路，其中紡織及製衣界別兩人競爭激烈，由香港工業總會副主席、聯泰控股執行副總裁陳祖恒，挑戰現任自由黨黨魁鍾國斌。鍾國斌接受《香港01》訪問時直言對選情有信心，強調自己一直為業界爭取實質成績，在倡議業界未來發展時亦非空談和口號式。

鍾國斌在訪問中倡議業界的未來方向，他稱為配合國家的減排政策，建議可為業界設立指標，並透過一系列舉措減低碳排放，將減低的碳配額經碳交易平台出售，「過往我哋行業畀人感覺無咩大發展，甚至畀人感覺萎縮緊，因為我哋唔係好願意投資新科技，或者新嘅生產線。」他相信計劃得到落實後，可吸引新人入行，亦能活化整個業界。



已擔任兩屆議員的鍾國斌再次競逐連任，將與香港工業總會副主席、聯泰控股執行副總裁陳祖恒對戰。（羅君豪攝）

深水埗建時裝基地 鍾：可帶動區內經濟

已擔任兩屆議員的鍾國斌再次競逐連任，他提及早前爭取與市建局合作，在深水埗打造設計及時裝基地，預計2023年會落成，「如果我係一個initiate（發起計劃）嘅人，當然我想繼續係到睇住呢個嘢嘅成果出現。」他又稱，項目落實後可帶動旅遊發展和該區的經濟活動，形容為「功能組別地區化」的例子。

疫情期間，紡織及製衣業界面對不少問題，鍾國斌稱不少買家因疫情關係未能來港，時裝周等活動亦沒買家到場，令業界生意大受影響。對於有指業界未來應加強設計和科研等，鍾國斌認為，相關推廣「會令產品有吸引力，但唔能夠令到成個業界活化得好緊要。」

鍾國斌建議，可為業界設立指標，並透過一系列舉措減低碳排放，將減低的碳配額經碳交易平台出售。（羅君豪攝）

倡設指標降低業界碳排放 再出售予金融機構

「過往我哋行業畀人感覺無咩大發展，甚至畀人感覺萎縮緊，因為我哋唔係好願意投資新科技，或者新嘅生產線。」

在中國「十四五」規劃中，提倡推動綠色發展，當中包括二氧化碳排放2030年前達到峰值，2060年前達致碳中和，多個國家亦相繼提出實現碳中和的目標。鍾國斌認為，業界可訂出一個Sustainable fashion index（可持續時裝指標），「例如個index（指標）係100，如果我哋透過投資係新嘅生產科技，可以令到碳排放降低，由index（指標）100降到80嘅話，多咗出嚟個20就變成碳quota （配額）可以賣。」他建議業界可成為碳配額的供應者，透過碳交易平台售賣予金融機構等，從而獲得收入。

鍾國斌直言對選情有信心，強調一直為業界爭取實質成績，在倡議業界未來發展時亦非空談和口號式。（羅君豪攝）

料計劃可吸引新人入行

鍾國斌表示，有關建議已向政府反映，政府亦感興趣，形容計劃已經「起咗步」。他又稱由今年8月開始，已經與政府召開數次會議，期望政府和業界可就碳中和制定一套指標，再交由政府另一機構評審。鍾國斌強調，有信心可通過評審，亦希望能獲聯合國認同，成為國際準則。

對於業界的反應，鍾國斌形容不少人都眼前一亮，認為可讓業界找到新方向。他亦相信計劃落實後可吸引新人入行，令他們對行業改觀，「唔係同你講車衫，人哋同你講緊點樣吸引投資、寫proposal（計劃書），新嘅機器、生產線，講緊環保概念、交易平台都係新嘅嘢，後生仔會有興趣。」

鍾國斌形容陳祖恒為「受保護人類」，所有出席的活動，如論壇等事前都要準備好。（羅君豪攝）

形容對手為「受保護人類」

被問到如何評價對手陳祖恒，鍾國斌形容對方為「受保護人類」，所有出席的活動，如論壇等事前都要準備好，「幾時見到有考試，個試題畀學生睇咗先去考場考，太過受保護。」

對於早前被指不愛國，宣傳單張被質疑區分台灣和內地，鍾國斌強調，在現時的選舉制度下，「你如果唔係一個不愛國不愛港嘅人，閘都入唔到」。他又提到陳祖恒早前送他一塊「君子之爭」的牌面，直言自己才是唯一在選舉中被抹黑的候選人，「點解拎到傳單後就有抹黑工作，對邊個最有利呢？應該唔會對建測規園界嘅朋友最有利。」

對選情有信心 倡議業界未來發展非空談

新選舉制度下，業界選民的組成由原有的逾二千名選民，大減至三百多個香港紡織業聯會及紡織商會的團體成員。鍾國斌認為，改動後選民數目並非不能改變，其他公司亦能加入商會登記選民，他強調這次除了拜會三百多名選民外，其他業界的朋友都有拜訪。

面對這次被視為最激烈的競爭之一，有否信心勝出？鍾國斌直言當然有信心，因為一直為業界爭取，有實質的成績，同時倡議業界的未來發展計劃亦非空談和口號式。

立法會選舉各界別參選名單，請按此參閱《香港01》選舉網站。