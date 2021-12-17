專訪︱對戰自由黨鍾國斌　陳祖恒：紡織製衣界需新思維推動發展

立法會選舉如箭在弦，這次選舉所有界別均有競爭，其中紡織及製衣界被視為最有競爭的功能組別之一，將由香港紡織業聯會會長陳亨利的胞弟、聯泰控股執行副總裁陳祖恒參選，挑戰已擔任兩屆議員的自由黨黨魁鍾國斌。

陳祖恒接受《香港01》訪問時表示，香港現時經歷新環境、新氣候，認為香港未來發展離不開國家的「十四五規劃」，故期望可利用自己的人脈、經驗，結合創科範疇，配合國家發展，「係呢個新環境、新景象我哋都叫做後生啲啦，後生嘅呢班大家出嚟做，我覺得都應該嘅，我覺得都要去行，不如去做。」

他又指，對業界未來充滿信心，相信可媲美過往七、八十年代業界的輝煌時期，「以前係一部機器，今次係科技嘅應用。」陳祖恒強調若然當選，除通關議題外，首要是跟進創新科技及工業局的未來方向和概念，主動爭取與政府溝通，確立整體發展藍圖。



陳祖恒強調若然當選，除通關議題外，首要是跟進創新科技及工業局的未來方向和概念。（盧翊銘攝）

疫情期間資金流不穩 通關無期「成年都無返過嚟」

疫情導致各行各業大受影響，紡織及製衣業亦不例外。陳祖恒在訪問中提及，疫情期間業界情況艱苦，不少工廠接不到訂單或面臨訂單拖延等問題，是資金流不穩定的重要因素。他稱當時隨即向出口信用保險局反映，向政府爭取一系列抗疫支援措施。

陳祖恒續指，當疫情紓緩後，業界最關心當然是通關問題，更指有部份業界「成年都無返過嚟」，「尤其是中小企，你可以想像下，老闆又係佢，管工廠果個係佢，咩嘢都係佢，佢點返到嚟。」他認為，初期的通關配額一定不足夠，但至少要「通咗先」，「你話有一千（名額），但幾時二千（名額），幾時四千（名額）。」

陳祖恒提及，疫情期間業界情況艱苦，不少工廠接不到訂單或面臨訂單拖延等問題，是資金流不穩定的重要因素。（盧翊銘攝）

倡本地品牌走出香港 把握大灣區機遇

被問到除大灣區市場外，業界未來有否其他發展地方？陳祖恒稱，香港不少本地品牌具文創元素，值得發揚光大走出香港，他認為最鄰近香港就是大灣區，人口較香港多出十倍，可思考如何將產業鏈複製至大灣區發展。至於東南亞市場，陳祖恒稱東南亞距離香港較遠，亦有文化差異，故建議先在大灣區發展，再到內地其他市場，其次才到東南亞地區。

陳祖恒又稱，對業界前景有信心，特別是政府建議擴大創新及科技局為創新科技及工業局，可看到工業與創科的配合，最重要是如何將創科元素「落地」，「當我哋講創科諗得好複雜，其實將現有嘅行業無用到嘅科技，但外面有用嘅就盡快用咗佢，智能咗佢。」

他強調若能當選議員，首要將跟進創新及科技局的未來方向和概念，亦期望能擔任橋樑的角色，主動與政府溝通和爭取業界所需，「我會覺得媲美到嘅係咩呢，七、八十年代嘅時候大家好着重做工業，大家做得好輝煌成功，今次嚟講我哋有創科，都會帶嚟新景象，以前係一部機器，今次係科技嘅應用。」

陳祖恒指，在業界服務二十年，多年來飛往各地了解廠家面臨的問題，強調自己具視野和人脈服務業界。（盧翊銘攝）

稱業界未來發展需新思維推動

對於如何評價對手鍾國斌，陳祖恒稱不想評論對方，但就提及自己勝任之處。陳祖恒稱，業界未來會有不少新方向和新機遇，包括「十四五」規劃、創科發展等認為要有新思維協助推動。他又指，在業界服務二十年，多年來飛往各地了解廠家面臨的問題，強調自己具視野和人脈服務業界。

鍾國斌早前在網上接連被質疑並愛國者，其宣傳單張被指區分台灣和內地，陳祖恒相信對方只是無心之失，但強調印刷時經常會出現排板移位、色差等問題，強調每次印刷必定會小心留意。

陳祖恒稱，香港不少本地品牌具文創元素，值得發揚光大走出香港，認為應把握大灣區市場。（盧翊銘攝）

陳祖恒兄長陳亨利2012年曾出戰紡織及製衣界別，同樣挑戰鍾國斌惟敗選，被問到這次有否信心贏出？陳祖恒指，這次出選決定屬個人決定，事前獲不少人鼓勵，與之前的事沒相連關係。至於這次業界由2,000多名的選民，減至300多票的團體票，會否有優勢，陳祖恒稱認同有關安排，又指在完善選舉制度後，仍保留業界代表性，以及能夠反映到均衡參選。

立法會選舉各界別參選名單，請按此參閱《香港01》選舉網站。