沙半山手記：特首選戰 !「國際級」黑馬加入戰圈

「醉別西樓醒不記。春夢秋雲，聚散真容易。….」數香江回歸祖國廿五載，特首歷換四主，究竟下一屆特首由誰問鼎 ? 目前尚不好說。但沙半山風聞，最新行情是一位國際級人馬，有可能加入戰團 !



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沙半山風塵僕僕，四出打探，先後匯報過，現任特首林鄭月娥、政務司司長李家超、財政司司長陳茂波、行政會議召集人陳智思，統統是有機會晉身決賽的候選人。然而，最新消息指，世界衛生組織前任總幹事陳馮富珍，原來也是北京考慮任命為特首的人選之一。

任職世衞14年 國際交往經驗豐富

論國際級資歷，陳馮富珍可謂十分猛。2003年本港沙士疫情過後，她接受時任世衞(WHO)總幹事李鍾郁邀請到瑞士日內瓦出任助理總幹事，因而辭去衞生署署長一職。2006年當選總幹事一職，2007年起一直至2017年才退下，足足11年之久，今時今日無人不識的現屆總幹事譚德塞亦僅屬其後輩。而且陳太主理世衛期間，見盡各國官商政要，國際交往經驗豐富，有力協助北京在美英圍堵大棋局中，以代表中國香港身份，與北京互為犄角，予以反制。

陳馮富珍10月23日出席香港各界婦女聯合協進會舉辦第二屆「巾幗建新力論壇」。(資料圖片/何柏佳攝）

近日現身公開活動：女性能夠撐起「半邊天」

陳馮富珍早年在加拿大取得醫生資格，其後加入港府擔任政府醫生，輾轉升任為香港首位女衞生署署長，服務香港政府長達25年。退任世衞總幹事後，現任全國政協常委，並任清華大學萬科公共衛生與健康學院首屆院長。

現年74歲的陳馮富珍近日亦多次現身公開活動，她上周六（23日）出席婦聯論壇時表示，女性能夠撐起「半邊天」，近年來女性力量時常被提及，不論是在抗擊新冠肺炎的第一線，還是在決勝脫貧攻堅的戰場上，或是在社會經濟建設的奮鬥路上，廣大女性同胞開拓進取，貢獻了不可或缺的女性力量。

葉劉淑儀突傳離立法會 想跳得更高？

陳馮富珍說的是事實，香港政壇女將輩出，在今次特首戰中，除了現任行政長官林鄭月娥和她本人外，還有一位女士亦被人談及，就是近日政圈盛傳棄選立法會的新民黨主席葉劉淑儀。

葉太矢志特首寶座眾人皆知，惟過去兩屆皆無法取得足夠提名票「入閘」，今年突傳退下立法會的議席，有建制中人笑言，「蹲得更低，無非想跳得更高」，意即為參選特首作準備。

新民黨主席葉劉淑儀曾參加2017年特首選舉，但未取得足夠提名票。（資料圖片）

葉太今年71歲，雖仍精力充沛，但論年齡，明年確是參選特首的最後機會，政圈中人估計，葉太是打算放手一搏，反正中央此時仍未表態，任何人都有機會爭取入場券，若然部署競逐特首寶座，此時就不可能同時又要求在立法會議席中預她一份。

葉太今次毅然放棄議席，可見豁出去之決心，不過，她的如意算盤能否打響，關鍵不在於她的個人條件和意志，而是取決於北京的態度，即所謂的會否「欽點」她或讓她落場一起跑。倘若明年的選舉最終採用「澳門模式」，意味着只可一人參選、一人高票當選，葉太會就此告別政壇，還是會像當年前財政司司長曾俊華般「闖閘」？在中央修改香港選舉制度後，這已近乎是「不可能的任務」了。