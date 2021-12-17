立法會選舉︱選委界候選人最後衝刺　譚耀宗：無就投票收指示

立法會選舉後日（19日）投票，「香港再出發大聯盟」今午舉辦選委界候選人壓軸論壇。該界別將產生40個議席，被視為「國家隊」，由51名候選人競逐；多名選委均確認，將不如外界所料有中央「祝福名單」，換言之將任由候選人「自由搏擊」。



本身是當然選委的全國人大常委譚耀宗，表示沒有收到任何投票指示，相信將由選委自行決定投票意向，「佢哋一定會很認真，經過思考觀察後作出決定。」他亦相信來屆立法會將有新議會文化，不再出現拉布及流會。



譚耀宗表示沒有收到任何投票指示，相信將由選委自行決定投票意向。（盧翊銘攝）

壓軸論壇邀所有選委出席

是次論壇邀請全數選民、即1,400多名選委出席，候選人各自簡短發言，未有交鋒。「會計界愛心同盟」執行主席林智遠稱，哥倫布發現新大陸時，西班牙國王只派一名專業人士隨團，該人正是會計師，而他是選委界候選人中唯一資深會計師，希望大家支持他這位「光頭」會計師。

全國政協委員蘇長榮指，倘若當選會將全部薪津投入立法會和社區工作，強調他絕不嘩眾取寵，會放下私人利益，希望香港有新氣象。教聯會副主席鄧飛則指，2012年《反國教》和2019年《反修例》，顯示青年出現很大問題，問題出於香港教育制度，如當選希望重振愛國教育，重振香港教師的專業操守。

立法會前議員、食物及衞生局前政治助理陳凱欣則表示，來屆立法會要追落後，需要做實事的議員，強調自己以民生最優先。