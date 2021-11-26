選委界論壇23條無歧見　謝偉俊自稱中立聲音：保守議員趨增

選委界候選人論壇，有不少候選人提到《基本法》第23條立法，保安局前局長黎棟國指，參選其中一個原因是要處理23條立法，認為是來屆立法會最重要的工作。中電中國區總裁陳紹雄形容，立法已是刻不容緩；全國政協吳傑莊則指作為愛國者，應該為23條立法面對的抹黑作解說。眼科醫生林順潮認為，要一併優先處理假新聞抹黑。



曾任梁振英政府新聞統籌專員的馮煒光，關注政務官是「黑暴、黃絲」以外，一股抗拒內地的力量，認為要將政務官徹底「去殖民地化，成為真真正正服務香港及國家的骨幹。」他更提議甲級政務官升職前須到西藏、青海、新彊掛職半年，響應國家主席習近平「治國必先治邊，治邊必先穩藏」的戰略方針。



謝偉俊標榜自己是另類聲音，指《港區國安法》已落實，但須妥善融入本港普通法，認為議會需要這方面人才，又指保留現有議員非常重要，可讓議會繼續有效運作，又指來屆議會有較多較保守議員，持平、中立聲音較少，他形容自己持平、中立、專業和理性，呼籲選委支持他，不要讓議會清一色。



馮煒光：政務官升職須派祖國邊疆半年

馮煒光用了大量發言時間批評政務官，指這些80年代訓練出來官僚，往往不願意考慮國家情況，「自高自大，自詡天子門生」，舉例在通關防疫上，總是要另搞一套，不肯同國家對接，「響佢哋世界完全唔明白國家嘅成功。」他建議以新考核制度「令他們服膺國家，做一個真正中國人，而非英國制度追隨者。」

馮煒光又指，香港40%土地屬郊野公園範圍，「係英國人留下的陷阱，係一個伏，我哋必須摒棄『凡是英國留下都係好制度』的落伍思想，投身到中華民族復興偉大洪流。」他承諾當選後，會推動在郊野公園建屋，令年青人可以6,000元呎價買樓，形容自己參選是為幫港人圓夢，包括通關夢、置業夢、及培養年青人家國夢。

商界：23條須釋疑惟立法刻不容緩

政府已經預告未來一屆議會將審議23條立法，吳傑莊指《港區國安法》令香港由亂變治、由治變興，「中央幫香港頂住晒啲勢力」；相信23條立法亦會遇到很多困難，包括很多抹黑，承諾會做好解說令「市民真正感受到當中好處」。林順潮則強調，國安是頭等大事，認為政府有了2003年的立法經驗，今次23條立法「一定要準備充足」，在學校、家庭、國際也要講好23條的故事，並應先處理假新聞抹黑。

來自商界的陳紹雄指，雖然23條、國安法或令市民、國際社會或企業有所擔心，當中有國際企業擔心何謂勾結外國勢力，但仍然認同應加快立法過程，期間政府要多聽、多講和做好公眾諮詢。基本法推廣督導委員會委員洪雯，預期有市民會擔心和反對、外國投資者亦有憂慮，西方勢力或會製造輿論壓力，甚至制裁本港。

不過，洪雯認為政府在做好前期諮詢，充分令各國商會明白立法需要後，仍須進行立法，可利用商會爭取外國支持，同時透過社交媒體做好宣傳。改循選委界爭取連任的民建聯葛珮帆，強調過往自己在暴力衝擊、死亡恐嚇等威脅下，一直並無退縮，過往推動了禁起底、禁偷拍等立法，未來將推動立法禁止假新聞、禁止侮辱公職人員罪、23條立法等。