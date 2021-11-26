選委界論壇齊撐愛國教育　劉智鵬：香港從沒被割讓︱立法會選舉

新一屆立法會重設選委會界別，吸引多名學者參選，今日（26日）論壇上討論到如何推動港人尊重「一國」，本身是歷史系教授的嶺南大學協理副校長（學術及對外關係）劉智鵬，跟隨過往官方口徑，指1997年國家只是恢復行使香港主權，從沒將香港割讓予其他國家。



劉指回歸前，本港和內地一直在同一國家下實行兩種制度，認為這段歷史一直被忽略，「一國兩制」的概念是由鄧小平根據歷史規律發展出來。他認為只有一成高中生修讀中史和世史，令學生在認識國家非常不利，認為政府須調整和改革歷史教育，了解國家現代史、當代史和近代史。



這種歷史觀點在2018年出現，當時教育局在審查歷史教科書時，指部份教科書談及回歸時使用「收回香港主權」字眼並不恰當。其後特首林鄭月娥也指，中國從沒將主權交給第三者，認為「恢復行使主權」說法更為精準。



陳沛良：教材須送審 倡強化教師認同感

論壇上眾多候選人都提出要加強愛國教育，口徑一致，本身是中學校長的教聯會副主席鄧飛，認為須重振愛國教育，認為愛國教育具現實意義。有中資背景的中國太平保險（香港）總經理陳沛良，也認為中國歷史、文化及愛國教育須同時加強，首要是強化教師團隊培訓，「教師有認同感先會教好」，又指有很多教材也出現偏頗內容，強調須設教材審查制度。

港區全國政協、民建聯陳仲尼則建議，須增加愛國教育和內地交流團，讓學生更了解國家。新民黨容海恩同意陳仲尼看法，認為過往暑假的交流團時間太短，認為應舉辦較長時間的交流團，例如要求學生每個學期均須到內地不同地方交流，認為政黨和地區人士須做好宣講，並向海外社會講好「一國兩制」故事。

周文港。（廖雁雄攝）

周文港：只做內地中產市場 未來已非常好輝煌

除了愛國教育，融入國內國際雙循環都有不少人關注，嶺大學者周文港稱，自己研究區域經濟，內地有逾3,000萬中產擁有300萬元以上流動資產，4億人年收入過10萬元，屬中等收入人口，到2035年人數將進一步攀升到8億，直言內地市場之大，「14億人（香港）做唔晒，只要做好中產市場，未來已非常好輝煌。」

立法會選舉各界別參選名單，請按此參閱《香港01》選舉網站。