立法會選舉︱李家超再催票：展開建設新年代　勿讓外國代理人得逞

立法會選舉明天（19日）舉行，政務司司長李家超發表網誌，指前年「黑暴」期間，「暴徒肆意破壞、有人被火燒、有人被襲擊、地鐵被損毀、店舖被破壞、市民被罷工、香港被攬炒、立法會被癱瘓。」他指目前《港區國安法》令香港回復安定，必須落實好「愛國者治港」，確保立法會高效、具建設性，可以務實解決問題，呼籲市民踴躍投票，不要讓黑暴、外國代理人和破壞力量得逞。



「由亂到治」見維護國安重要性

李家超表示，這場經「完善」的選舉意義重大，他又回顧過去「反中亂港分子」在立法會「拉布」、濫用程序「拖延」撥款、龜速審議法例，指摘企圖拖垮施政，破壞「一國兩制」，損害國家利益，形容「昔日之亂與今日的治形成了強烈的對比」，讓人醒悟維護國家安全和確保「一國兩制」成功落實的重要性。

他形容這場選舉將「開展建設新年代」，希望市民選出「全心為香港好、國家好的立法會議員」。