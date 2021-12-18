立法會選舉｜批外媒煽投白票　曾國衞料點票加快：選委界需3小時

立法會選舉明天（19日）舉行，政制及內地事務局局長曾國衞今早（18日）在商台節目上表示，不預測或設下投票率目標，強調投票率受不同因素影響，不排除會受到外部勢力或反中亂港人士煽動不投票所影響。他指有聲稱專業的外國媒體，以不實報道抹黑攻擊選舉制度，變相呼籲市民投白票，完全有違專業和客觀原則，當局須即時作出澄清。



外媒以不實報道抹黑選舉 將按情況跟進

被問到倘選舉率低迷，是否代表來屆議會認受性不足，曾國衞說，不預測或設定投票率指標，當局會做好工作，讓市民明白到選舉必要性和優越性，相信市民會踴躍投票，當局也會發短訊提醒市民投票。他指出，投票率受不同因素，如有外部勢力或反中亂港人士用鼓惑人心的伎倆，令市民不投票，不排除會對投票率構成影響。他希望大家不要過分解讀投票率，「正正有外部勢力或反中亂港人士以此作抹黑，我不會跌入這思維方式。」

即使《港區國安法》落實，仍有死心不息的人士透過種種方式破壞香港，使用過去伎倆，一方面呼籲杯葛選舉或投白票，另一方面指投票率不高是選舉不受擁護，甚至有聲稱專業的外國媒體，用不實情況報道，抹黑攻擊選舉制度，變相呼籲市民投白票，完全有違專業和客觀原則，政府須即時作出反駁及澄清。至於會否就相關報道採取行動，曾國衞說會尋求法律意見，按情況作進一步跟進。

料選委會界別2至3小時內完成點票

曾國衞表示，今次立法會選舉汲取了選委會選舉的經驗，作出多項改善措施，有信心選舉會順利進行，鑑於或出現問題選票，難以預測實際點票時間，相信會比過往選舉快完成，希望選委會界別可在投票結束後2至3個小時內完成點票。

至於通關方面，曾國衞稱中港雙方正緊密地進行對接工作，細節有待進一步敲定，希望很快有好消息公布。他說，通關初期開放名額有限，或出現僧多粥少情況，希望大家耐心等候，倘通關暢順，很快會進一步開放名額。