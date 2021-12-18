立法會選舉｜建測規園界謝偉銓、陳澤斌　冀拆牆鬆綁理順工程審批

立法會選舉明日（19日）舉行，候選人連日告急，功能組別之中，建築、測量、都市規劃及園境界功能界別，兩名候選人謝偉銓及陳澤斌都積極呼籲投票。



建測規園界別是香港規劃未來的重要專業人士，兩名候選人都主打土地房屋和審批程序問題，希望可以拆牆鬆綁，為香港未來發展鋪平道路。



建測規園界兩名候選人為謝偉銓（左）及陳澤斌（右）。

謝偉銓倡簡化程序減輕文書工作

爭取連任的1號謝偉銓表示，業界多年來面對審批煩的問題，由於程序繁複，令到業界人士工時延長。他表示，顧問費長期偏低，令公司人手緊張，業界青年向上流動困難。

要解決問題，謝偉銓提出多項建議。一是精簡法規，簡化審批，減輕業界人士的文書工作，指此舉無論是私營業界還是公務員都能夠拆牆鬆綁。同時，精簡土地發展方面的程序，以加快覓地建屋，加快香港的土地規劃步伐。

顧問費用偏低 籲增創意、質素比重

第二項是針對顧問費用，謝偉銓建議政府降低價格在投票的比重，着重標書建議的創意和質素，杜絕綑綁招標，以維持合理的顧問費用。他希望政府將30%公共工務及顧問項目批給中小企，另有10%項目用於公開設計比賽，讓業界發揮創意。

政府架構方面，謝偉銓希望政府能重用建測規園專業人士，設獨立園境部門。此外，他希望能提升公務員績效，精簡政府部門程序，重整公務員升遷制度，以聘任、升遷有能力者。

謝偉銓建議政府降低價格在投票的比重，着重標書建議的創意和質素，杜絕綑綁招標，以維持合理的顧問費用。。（資料圖片）

增大學學額 改革資助出售房屋抽籤制度

至於青年教育、就業與置業困難，謝偉銓希望增加大學學額，培育更多年輕專業人士，而政府「青年就業及資助計劃」亦可恒常化，幫助畢業生踏入職場，同時把握「十四五」規劃和大灣區機遇，爭取不同專業和中小企納入備案互認範圍，增加工作機會。

房屋方面，謝偉銓冀改革資助出售房屋（即居屋、綠置居、市建局項目等）的抽籤制度，落實「人均居住面積」及「住屋開支比例」指標等，改善港人置業及租住階梯。

兩名候選人均希望重整置業階梯，改革現時的房屋供應政策。（資料圖片）

陳澤斌冀政府與市民有效溝通 政策公平

謝偉銓的挑戰者是2號陳澤斌，他表示，2019年社會事件中，看到政府和市民未能良好溝通。陳澤斌認為，置業困難加上事業上無機會和成就感，困擾本港年輕人，包括專業人士，看到修例風波後有年輕專業人士移民感到可惜，希望進入議會改變這種情況。

陳澤斌認為，政府需要與市民有效溝通，同時政策要公平，才能重建市民對政府的信任。他說，土地問題是最大的不公平來源，一般市民置業困難，想創業的年輕人又遇上租金貴、成本高的難題，窒礙難行經濟發展，希望在規劃方面作出改變。

倡政府收回土地主導規劃 穩定土地供應

陳澤斌提出，政府可採用主導式規劃，善用《土地收回條例》收回4,900公頃農地。他說，政府掌握這些土地，可以靈活、有效規劃，並能制訂清晰的時間表，穩定土地供應。

至於短期規劃方面，陳澤斌希望採取措施遏止炒賣，包括土地閒置稅、物業增值稅以及「港人港地」等，冷卻炒賣並讓直正用家買到物業。

建築署前助理署長、建築師註冊管理局主席陳澤斌倡政府善用《土地收回條例》，掌握土地發展主導權令土地供應更透明。（資料圖片）

重建置業階梯 恢復市民信心

處理好土地供應後，陳澤斌希望逐步實現公屋三年上樓目標，同時要增建居民和復建夾屋，重建市民置業階梯。而由於公屋、居屋和夾屋都是在政府控制之內，供應時間表清晰透明，陳認為可重建市民在住屋、發展方面的信心。

顧問費偏低影響業界生態 冀政府改變「價低者得」

業界方面，陳澤斌希望解決兩項問題。其一是顧問費用長期偏低，令業界營商環境惡劣，公司要限制人手，變想令專業人士加班時間增加，長遠並不健康。他希望政府改變「價低者得」的理財思維，讓業界能得到合理的顧問費用。

其二是政府文書處理大繁複，業界人士需要花近一半時間處理各程序的基本文書工作，變相加重工作負擔，同時又降低效率。他建議政府精簡程序，認為既然業界都是專業人士，政府可適當放權，減輕文書工作，釋放能量聚焦專業範疇。

立法會選舉各界別參選名單，請按此參閱《香港01》選舉網站。