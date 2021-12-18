立法會選舉｜建制9教育界選委表態撐林日豐　林素蔚獲林正財加持

在中央強調「真競爭」、盛傳不會有「祝福」名單的新遊戲規則下，建制派內部爭持激烈。被形容為競爭最激烈的教育界功能界別，出現五人混戰，難分勝負，其中退休校長林日豐，投票前夕獲建制陣營13名教育界選委中的9人公開集體支持，令戰火更熾。



此外，參選地區直選新界東南的方國珊「徒弟」林素蔚，繼邀得香港聖公會榮休大主教鄺保羅訪問對談後，再獲行政會議成員林正財曲線「加持」。



立法會教育界功能界別昔日屬民主派囊中物，歷屆均由教協代表當選，惟教協於9月通過解散議案，今屆再無代表參選，形成建制派「內部競爭」局面。被視為建制派「新大本營」的選委會，教育界13名選委當中，除教評會何漢權、教聯會黃錦良與林翠玲，以及幼稚園校長廖鳳香外，其餘9人近日集體出現在林日豐的競選單張上，日前現身其造勢大會，公開表態支持。

林日豐的4名對手，朱國強為教聯會副主席，該會為建制派內的教育界最大工會，擁大量鐵票；群育學校校長林泳施獲得香港校董學會支持；小學校長文詩詠向傳媒表示，獲得前教協理事支持；丁健華來自幼兒界，是5人中唯一從未擔任校長的候選人，強調無包袱下可令他更敢言，看政策更宏觀。

林素蔚的競選車近日貼上她和林正財、鄺保羅合照作宣傳。

林素蔚競選車貼林正財、鄺保羅照片

地區直選方面，非傳統建制派的專業動力林素蔚，獲行政會議非官守成員林正財「加持」，現身訪談短片，討論西貢鄉郊基層醫療問題和長者醫療需求。短片中，林素蔚稱若進入立法會，會爭取醫管局在西貢市中心提供急症服務，滿足居民對急症服務的需求，另爭取設立基金支援長者換全膝關節，令長者「行得走得」。林正財和應贊同擴充區內醫療服務，指據其在西貢區議員任內的經驗，鄉郊基層醫療和市區基層醫療有很大不同，建議政府派出外展隊，服務居住在鄉郊地區的長者，又建議醫管局和地區康健站進行「醫社合作」，在社區內提供復康服務和強化肌肉訓練，助受痛症困擾的市民強化肌肉、減少關節磨擦及痛症。

早前，林素蔚也和香港聖公會榮休大主教鄺保羅對談，強調自己會推動不同階層人士重建互信。林素蔚的競選車近日已貼上她和林、鄺兩人合照作宣傳。

立法會新界東南選區候選人還有民建聯李世榮，和西貢區議會副主席蔡明禧。

陳曉鋒連日推出不同競選短片，強調會以不變的初心，捍衛香港法治核心價值不變，呼籲選民支持。（資料圖片）

法律界陳曉鋒告急 連環出片宣傳「不變」理念

另外，明日便是投票日，多名候選人告急。其中功能界別法律界，對戰前律師會會長林新強的香港法學交流基金會秘書長、法學博士陳曉鋒，連日推出不同競選短片，強調會以不變的初心，捍衛香港法治核心價值不變，其中一條短片表明選情非常嚴峻，呼籲選民支持，又提出十大政綱，包括承諾倘當選，會開設法律界議員網絡問政平台，與業界共謀發展機遇；爭取擴大香港律師在內地執業模式、權限和服務範圍；爭取政府成立支援中小型律師事務和年輕律師的專項基金；推動律師會「一人一票」選會長等，務求以革新形象爭取支持。