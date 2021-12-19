立法會選舉｜泛民昔日功能界別票倉　今成建制派鬥獸場

「完善選舉制」後的立法會選舉今日（19日）舉行，今屆選舉破天荒各個界別都有競爭，包括過往自動當選的幾個功能組別。政治環境大變，功能組別戰況亦截然不同，部分過往由民主派主導的界別如教育界及法律界等，縱使今屆仍保留個人票，但再無民主派人士參選，改為上演建制內鬥；亦有過去甚少出現競爭的功能界別，今屆出現建制競爭者，本文將盤點功能界別選情焦點。



法律界—泛民壟斷不復再 改演建制內鬥

法律界議席向來是民主派「橋頭堡」，自回歸以來一直由民主派壟斷，今屆選舉法律界維持個人票，但再無民主派參選，由律師會前會長林新強與香港法學交流基金會秘書長陳曉鋒兩名建制派互撼。林新強在行內具資歷，獲蘇紹聰、熊運信及何君堯等多名律師會前會長站台支持。

2014年時任律師會會長的林新強，因公開表示「共產黨好偉大」而下台，被視為法律界惹火人物；另一邊廂，陳曉鋒則是法律學者，在港沒有執業經驗，今次打着「不變」的旗號參選，聲言希望捍衛香港法治和司法傳統。

今次建制內鬥，其中一個焦點落在法律界選民的投票意欲，上屆當選的公民黨郭榮鏗取得近七成選票，今屆建制派兩人能否吸納親泛民法律界人士支持，抑或會出現法律界投票率奇低的局面，值得大家關注。

教育界—教協解散後5建制混戰

過往同樣是民主派票倉的還有教育界，歷屆均由教協代表當選。教協於9月解散後，今屆選舉沒有民主派代表參選，但仍有5人角逐，是最多人參選的功能界別。當中政治色彩最濃厚的正是教聯會副主席朱國強，該會為建制派教育界最大工會，坐擁大量鐵票。

退休校長林日豐亦獲建制陣營13名教育界選委中，9人公開集體支持。群育學校校長林泳施則獲得香港校董學會支持；小學校長文詩詠向傳媒表示，獲得前教協理事支持。教育機構總監丁健華是唯一從未擔任校長的候選人，他強調無包袱令他更敢言，看政策更宏觀。

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會計界—候選人罕有獲前泛民議員支持

保留個人票的會計界有4名候選人參選，當中沒有民主派，不過報稱「中間派」、曾為陳茂波2008年參選立法會時助選的翁健，則罕有地獲該界別民主派立法會前議員梁繼昌站台支持。

梁繼昌於上屆立法會選舉取得逾六成票當選，是唯一一名公開支持今屆候選人的第六屆民主派立法會議員，他強調對方是自己的學弟，除了政治意識形態方面，認同翁有能力、有視野、有想法，相信他可以維護業界的專業價值。

其他候選人包括外號「會計妹」的文思怡、灣仔區議會主席黃宏泰以及民建聯黃俊碩。在過去兩屆均由民主派勝出的會計界議席，最終花落誰家有待揭曉。

紡織及製衣界—陳祖恒「代兄復仇」 鍾國斌現隱憂

今屆取消個人票的紡織及製衣界，由香港工業總會副主席、聯泰控股執行副總裁陳祖恒，挑戰現任議員自由黨黨魁鍾國斌。該界別自1998年起一直是自由黨的囊中物，但有分析認為今屆選民基礎大變，將影響主打中小微企票源的鍾國斌，成為他選情的最大隱憂。

該界別亦其實正上演一場「兄弟復仇戰」，陳祖恒的兄長正是曾2008年立法會選舉敗予鍾國斌的港區全國人大代表陳亨利，當年陳亨利僅以200多票落敗，兩兄弟在業界網絡不容小覷，陳祖恒亦獲福建幫支持，兩人選情咬緊。

地產及建造界—17年來首現競爭 石禮謙撐龍漢標不撐「徒弟」

地產及建造界議席17年來首次出現競爭，由富商趙世曾之子、卓能集團執董趙式浩，對戰地產建設商會秘書長龍漢標。龍漢標獲得六大地產商提名，包括新地主席郭炳聯、信和集團主席黃志祥、合和實業董事局主席胡應湘等，而趙式浩的提名者集中於建築行業。

擔任五屆地產及建造界議員、今屆放棄連任的石禮謙曾稱趙式浩為他的「徒弟」，不過他卻為龍漢標站台。趙式浩亦不甘示弱，猛烈狙擊對手不願出席選舉論壇，同時開拓建造界選民票源。

立法會選舉各界別參選名單，請按此參閱《香港01》選舉網站。