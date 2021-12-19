立法會選舉｜投票甫開始新民黨即稱全面告急　葉劉淑儀：我未夠票

立法會選舉今日（19日）舉行，除了功能界別及地區直選外，今次新設選委會界別。新民黨分別派出6人參選地區直選及選委會界別。新民黨今早見傳媒時表示，參選地區直選的三人選情全面告急，當中參選港島西的葉劉淑儀直言現在「未夠票」，情況非常艱難。

至於參選選委會界別的三人則指，今次競爭非常激烈，但形容今次選舉是「君子之交」，選舉較以往更加理性，聽不到有候選人作出人身攻擊，「係非常可喜嘅現象。」



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新民黨派出6人參選，包括參選港島西的葉劉淑儀、港島東廖添誠、新界東北李梓敬，以及參選選舉委員會界別的容海恩、陳家珮及黎棟國。

葉劉淑儀形容黨內三位直選候選人選情嚴峻

葉劉淑儀形容，現時三位直選候選人選情嚴峻，她又以自己為例，由於港島區重新劃成兩區，故不少支持者被劃到東區，而她在西區過往較少工作，因此現時情況非常艱難，直言現在「未夠票」，呼籲各位支持者盡快投票。

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廖添誠及李梓敬亦說，現時選情非常嚴峻，選情全面告急。李梓敬又表示，目前民調結果顯示，新界東北區有一名建制派候選人領先，即他與另外兩位候選人將會競逐餘下一席，相信將是他與反對派的對決，故呼籲大家投他一票。

立法會選舉各界別參選名單，請按此參閱《香港01》選舉網站。