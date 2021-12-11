立法會選舉｜教育界論價值觀删人權　林日豐：褫奪人權令市民反感

立法會選舉將於本月19日舉行，教育界功能組別5名候選人，包括林日豐、朱國強、丁健華、文詩詠、林泳施今早（11日）出席港台選舉論壇。對於「價值觀教育課程架構」試行版刪去「尊重人權、批判思維」的元素，林日豐認為做法「好可惜，（人權）係基本法比市民嘅權利，拎走咗係唔理想嘅狀況」，直言「褫奪人權令市民極大反感」。丁健華亦質疑，局方「覺得一唔啱就要拎走」，是政府思考問題的方法，認為當局應該要不斷檢視，「點解一有問題，即刻調咗方向？」



另外，文詩詠在互相提問的時間，問到朱國強在社交平台上的選舉宣傳影片，當中涉及小學生的畫面，惟教育通告列明，在任何情況下，不應要求接受學前教育或小學的學生參加競選活動，「你唔會唔知道教育局呢個條例掛，你係資深校長你唔會唔知道邀請小朋友參加競選活動嘅嚴重性下嘛？」朱國強就稱，未來會就事件跟進，「如果真係發現有問題，一定會道歉承認，我有做錯一定會承認。」



教育局早前公布中小學適用的「價值觀教育課程架構」試行版，主持提問候選人當局加入「勤勞」為第十個首要培育的價值觀和態度的看法。

丁健華：價值觀將「勤勞」及「躺平」扣連屬敗筆

丁健華認為，政府可能認定學生及年青人不夠勤力，但他對反對此看法，「學生可以用學業成績同生活，話比我哋聽佢係勤勞」，只是大家的定位不相同。林日豐同樣指出，當局將「勤勞」及「躺平」扣連，屬敗筆之處。他認為，不少學生基本上勤奮好學，只是在不同的地方「人生、家務、工作上（應該）有多點鍛鍊」，但當局「唔好將『勤勞』同『躺平』扣埋一齊講，大家會多明白啲。」

林泳施就認為，現時的學生非常勤力，更會在課後參與課外活動，但「十年前大學畢業生，人工比依家高，發現勤力有冇用咩？」，期望政府能夠真正尊重學生的多元發展，優化教育，並讓年青人有上流機會。

林日豐批架構刪人權：褫奪人權令市民極大反感

對架構刪去「尊重人權、批判思維」的元素，林日豐指做法「好可惜，（人權）係基本法比市民嘅權利，拎走咗係唔理想嘅狀況」，認為應該在人權責任當中，加入更多義務的元素，去提升國民質素，直言「褫奪人權令市民極大反感」。丁健華亦質疑，局方「覺得一唔啱就要拎走」，是政府思考問題的方法，認為當局應該要不斷檢視，「點解一有問題，即刻調咗方向？」

有教聯會政治聯繫的朱國強質疑林日豐在政綱提出「專業多元豈能一團獨大」的說法，朱指，自2019年，社會上不少聲音，對教師有誤解，認為教師政治化，故「呢一刻應該團結證明教師係專業、同心同行，唔係為爭選票分化。」他又質問林日豐：「點解你一口一人，就係多元專業呢？」

教育局早前公布中小學適用的「價值觀教育課程架構」試行版。(資料圖片)

朱國強被質疑選舉宣傳影片涉小學生畫面

文詩詠互相提問的時間，問到朱國強在社交平台上的選舉宣傳影片，當中涉及小學生的畫面，惟教育通告列明，在任何情況下，不應要求接受學前教育或小學的學生參加競選活動，「你唔會唔知道教育局呢個條例掛，你係資深校長你唔會唔知道邀請小朋友參加競選活動嘅嚴重性下嘛？」朱國強就稱，未來會就事件跟進，「如果真係發現有問題，一定會道歉承認，我有做錯一定會承認。」

朱國強在社交平台上的選舉宣傳影片，有涉及小學生的畫面。

大多候選人不支持教育要求學校就匿名投訴跟進

教育局早前向全港學校及校長發信，就校方處理投訴提供指引。當中的「調查注意事項一覽表」，指明學校須「盡速完成涉及教師專業失德指控的調查」，須在接獲投訴的一個月內，將回覆投訴人的副本及調查報告等文件交教育局作跟進。

丁健華表示反對有關做法，認為匿名的投訴「唔知真、唔知假」，對學校行政工作及教師帶來壓力。林泳施亦認為，做法容易被不同政治光譜的人士借故打壓教師，不認同做法，提議教育局在討論教師失德的個案中加入法官人士作為持平角色，會相對公道。

林日豐指，不認同教育局要求學校就匿名投訴跟進的做法，但認為學校如果有收到相關的匿明信息，亦應該提高警覺、多加留意。教育局處理個案時亦應加入不同持分者及專家，「參考其他操守議會做法，完善機制」，讓令投訴人及被投訴者得到公平對待。

丁健華指，「老師受審判，應該更需要有老師代表喺委員會中」，現時只有四位官方教育局人士在會內，做法不合理。