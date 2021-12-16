立法會選舉｜科大副校長吳宏偉出戰選委　斥過往議會如「垃圾會」

立法會選舉本周日（19日）舉行，今屆增設的選委會界別，吸引不少屬「政治素人」的學者參戰，包括香港科技大學（廣州）副校長吳宏偉。他接受《香港01》訪問表示，昔日立法會猶如「垃圾會」，議員只嗌政治口號，甚至政治凌駕教育，但自《港區國安法》去年實施後，議會回歸理性，可議事論政，欲為高教界發聲。



兩年前反修例事件，引致社會撕裂，他認為毋須成立獨立調查委員會，因政治沒有「black and white」（黑與白），難以查明真相。不過，他同情有約四成年輕人涉反修例被補，認為他們需要承擔法律後果，但期望法庭可以「判輕啲」，也明確同意大學應保留涉反修例在囚學生的學位，「如果我有機會做決策權，我一定畀，因為任何人都可以錯，最重要佢肯改。」



59歲科大學者吳宏偉表示，參選冀將高教界聲音帶入議會。（盧翊銘攝）

大學撥款申請近年屢受阻 批議員政治凌駕教育

59歲的吳宏偉是土力學與生態岩土工程學者，投身科大26年，現為科大廣州分校副校長，及科大霍英東研究生院院長。他以「政治素人」姿態參選立法會選委會界別，獲17名選委提名，包括前港大校長徐立之、合和實業主席胡應湘。

吳宏偉接受《香港01》訪問時表示，留意到近年大學撥款申請在立法會屢次受阻，批評議員政治凌駕教育，「叫政治口號就得」，並非實事求是，形容立法會是「垃圾會」。不過，他認為自《港區國安法》去年實施後，議會可以回歸理性，以禮相待，議事論政，可為高教界發聲。

批評創科基金審批繁瑣 十多年無助申請

他舉例，創新及科技基金審批研究資助繁瑣，審批時間過長，「申請得嚟個研究都做完」；其次，基金要求每三個月交一次報告，對比研資局資助金每年只須交一次報告，甚至可以作一筆過撥款，無疑是加重學者的行政負擔。他以自己為例，十多年前申請一次後便不再申請。

在科大擔任管理層的他，明言若成功當選，不會辭去大學職位，「校董會主席都唔想我辭，對香港整體利益我都唔應該辭。」他指，目前經常往返內地與香港，每周有五日半在港，有一日半在內地，能為兩地科創融合擔任聯繫人角色，幫助本港科研「落地」，與大灣區企業合作。

吳宏偉笑言，自己是「工作狂」，一年365日無休，年初一拜年後，也會如常工作。（盧翊銘攝）

《國安法》無損學術自由 稱學者有能力判斷合法研究

自《港區國安法》實施後，本港學術自由狀況被受關注，曾有大學社科院學者公開稱，教職員認為條例不清晰，憂慮對教學研究影響。吳宏偉認為，《國安法》不影響學術自由，無為學術研究設下「紅線」，「只要你唔好犯法！」他反指有學者「心虛」或「自大」，質疑為何無能力判斷合法的研究。

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倡擔心違法可先諮詢律師 「直覺」李靜君言論涉違法

他強調香港是法治社會，若果擔心教研觸犯法例，可以諮詢校方的法律意見，「其他大學唔知，科大一直有律師可供諮詢」，但校方難就此設下研究指引，因會規限創意。另外，近年多位社會參與度高的學者未能續任教大學，如嶺大羅永生、許寶強被中止合約，他稱不知道。

至於科大學者李靜君約滿離任，因曾在網上論壇以英語稱「我認為我們不屬於中國，而是屬於全世界」，被親中媒體指為「宣揚港獨」而遭評擊。李曾發聲明稱意思被斷章取義，錯誤地把「belongs 」翻譯成主權上的管屬。

吳宏偉自言非法律專家，但「直覺」李靜君言論涉違法，稱香港不屬中國是扭曲事實他不知道李離任的原因，但若純屬表達個人政見，「睇唔到要有離職嘅後果，但佢唔係表達政見，係扭曲事實。」

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對於近年多間大學相繼與學生會「割席」，他認為，學生會尚有生存空間，前題要守法。（盧翊銘攝）

毋須成立獨立調查委員會 稱政治難查真相

回顧兩年前的反修例事件，吳宏偉認為，政府修訂《逃犯條例》初心是好，但執行上「俾人利用咗」，認為政府無預計到歐美利用事件幫助台灣總統大選，「令香港成為攻擊中國的平台。」被問政府是否「硬頸」不撤回議案，觸發後續風波，他指不知道，重申政府難料事情最終演變得如斯複雜。

社會曾有意見要求成立獨立調查委員會或真相委員會等，以修補社會撕裂，他絕對不贊成，亦認為無需要，「呢啲嘢永遠都講唔清，只係嘥時間。」他認為政治沒有「black and white」（黑與白），思疑如何調查「黑暴」勢力、外國資金，也質疑何謂「獨立」，「大法官都可以唔獨立㗎嘛，特別係牽涉政治。」

吳宏偉說，有好友質疑他為何參選，「出嚟做咩鬼，垃圾會，唔會受人尊重，仲會整低你」，但他認為《國安法》後，立法會回歸理性，可以以禮相待，以事論政。（盧翊銘攝）

倡大學保留坐監學生學籍 出獄後准續讀

反修例事件中有逾萬人被捕，當中約4,000人是學生，佔比為約四成。吳形容是可憐及可惜，被問可否特赦，他指應交由法官決定，認為涉事的年輕人須承擔法律後果；但「法律不外乎人情」，期望法庭可以「判輕啲」，也同意大學應保留涉反修例在囚學生的學位，倘因刑期超出大學修業期限，校方也可酌情處理，「如果我有機會做決策權，我一定畀，因為任何人都可以錯。最重要佢肯改，畀機會佢 ，如果唔係呢個學生咪成世好慘？ 」

吳宏偉參選立法會選舉委員會界別，同一界別參選名單，請按此參閱《香港01》選舉網站。