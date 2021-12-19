立法會選舉｜偕妻子油麻地投票　李家超：選出不會背叛香港的議員

2021立法會選舉今日（19日）投票，政務司司長李家超早上投票後形容投票過程順暢，認為今次選舉可以選出為香港做實事，不會背叛香港及不會甘心做外國代理人的議員，他稱在改制下，新的議員既會監察政府又會與政府有良性互動，互相合作共同解決問題，但他在被追問下無回應會否擔心投票率低的問題。



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期待投票日已久 李家超形容過程順暢

李家超於早上接近9時15分抵達位於油蔴地街坊會學校的票站投票，他在投票後見記者，稱自己對投票日期待已久，因為今次的選舉意義重大，是完善選舉制度後第一次的選舉。

他認為今次選舉可以選出為香港做實事，不會背叛香港、甘心做外國代理人的議員，他稱在改制下，新的議員既會監察政府，又會與政府有良性互動、互相合作、共同解決問題。

政務司司長李家超到油蔴地街坊會學校投票。（羅君豪攝）

李家超：不希望選舉成功的反對派才會杯葛選舉

他呼籲選民踴躍投票，因為不希望選舉成功的反對派才會杯葛選舉，而選民出來投票，就可阻止他們得逞。對於廉署派出數百人執法，他稱今次選舉需要排斥以往背叛香港人利益，做外國代理人的議員，形容他們意圖破壞選舉成功，廉署早前拘捕10人、通輯5人，證明破壞力量仍然存在，有必要派員執法，確保選舉公平、公開、公正、廉潔。

他稱投票過程順暢，但被追問下亦無回應會否擔心投票率低的問題。對於為何在這票站投票，他稱因自己無搬入政務司司長官邸，仍住在原有住址，官邸僅用作接待和舉辦活動。