立法會選舉｜人民日報：參與選舉是改制後必須做好的後半篇文章

撰文：陶嘉心
出版：更新：

改制後首場立法會選舉今日（19日）舉行，內地官媒《人民日報》發表評論文章，形容反修例風波以來社會動盪令市民痛心，而全國人大為香港選舉制度裝上「安全閥」，堵住反中亂港分子進入政權機關、破壞憲制秩序的可乘之機，文章又形容選舉改制只是第一步，關鍵是要選出優秀的管治團隊，為香港解決實際問題，而參與選舉是改制後必須做好的「後半篇文章」。

（新華報業網圖片）

《人民日報》指須告別社內耗：小到課堂不再有黃師　大到突破經濟發展瓶頸

《人民日報》評論形容本屆候選人以各種渠道「傾聽民意民聲」、「香港選舉氣氛日益濃厚，令人耳目一新」，必須嚴格落實「愛國者治港」原則，「小到課堂不再有『黃師』、住宅不再限於劏房籠屋，大到突破經濟發展瓶頸、告別社會撕裂內耗」。

全國人大為香港選舉制度裝上「安全閥」

評論文章形容，全國人大為香港選舉制度裝上「安全閥」，「堵住反中亂港分子進入政權機關、破壞憲制秩序的可乘之機」，惟選舉改制只是第一步，關鍵是要選出「優秀的管治團隊」，為香港解決實際問題。

▼馮驊在模擬票站示範立法會選舉投票程序▼

+1

文章亦呼籲港人投票，稱參與選舉不僅是基本法賦予港人的基本權利以及選民的共同義務，更是「完善選舉制度必須做好的『後半篇文章』，有助於畫出符合香港根本利益的『最大同心圓』。」

立法會選舉︱周浩鼎籲勿鬆懈：一票不少　田北辰盼理性問政獲肯定立法會選舉︱馮驊視察香園圍口岸票站　訪會展了解光標閱讀機運作立法會選舉｜建測規園界謝偉銓、陳澤斌　冀拆牆鬆綁理順工程審批立法會選舉︱的士插國旗巡遊「谷票」　曾國衞、聶德權視察票站立法會選舉｜港島東3建制齊告急　民建聯元老為梁熙拍片催票立法會選舉｜保安局稱準備就緒　蕭澤頤：調配逾萬警力全方位部署
立法會
立法會選舉
立法會選舉2021