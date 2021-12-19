立法會選舉｜人民日報：參與選舉是改制後必須做好的後半篇文章

改制後首場立法會選舉今日（19日）舉行，內地官媒《人民日報》發表評論文章，形容反修例風波以來社會動盪令市民痛心，而全國人大為香港選舉制度裝上「安全閥」，堵住反中亂港分子進入政權機關、破壞憲制秩序的可乘之機，文章又形容選舉改制只是第一步，關鍵是要選出優秀的管治團隊，為香港解決實際問題，而參與選舉是改制後必須做好的「後半篇文章」。



（新華報業網圖片）

《人民日報》指須告別社內耗：小到課堂不再有黃師 大到突破經濟發展瓶頸

《人民日報》評論形容本屆候選人以各種渠道「傾聽民意民聲」、「香港選舉氣氛日益濃厚，令人耳目一新」，必須嚴格落實「愛國者治港」原則，「小到課堂不再有『黃師』、住宅不再限於劏房籠屋，大到突破經濟發展瓶頸、告別社會撕裂內耗」。

全國人大為香港選舉制度裝上「安全閥」

評論文章形容，全國人大為香港選舉制度裝上「安全閥」，「堵住反中亂港分子進入政權機關、破壞憲制秩序的可乘之機」，惟選舉改制只是第一步，關鍵是要選出「優秀的管治團隊」，為香港解決實際問題。

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文章亦呼籲港人投票，稱參與選舉不僅是基本法賦予港人的基本權利以及選民的共同義務，更是「完善選舉制度必須做好的『後半篇文章』，有助於畫出符合香港根本利益的『最大同心圓』。」