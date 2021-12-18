廉署再通緝羅冠聰、張崑陽等5名海外港人　涉嫌煽惑他人不投票

立法會選舉將於明日（19日）舉行。廉政公署今日（18日）表示，獲裁判官簽發手令，通緝五名人士，包括前立法會議員羅冠聰、前香港大專學界國際事務代表團發言人張崑陽、以及三名前區議員李家偉、劉珈汶、李軒朗，指他們涉嫌違反《選舉(舞弊及非法行為)條例》(《條例》)第27A條，即「在選舉期間內藉公開活動煽惑另一人不投票或投無效票的非法行為」。繼早前通緝許智峯及丘文俊後，廉署至今已就罪行共通緝七人，廉署指有關調查現在仍然繼續。



廉署表示，早前就有人涉嫌2021年立法會選舉中違反《條例》第27A條展開調查，並根據既定程序，就調查結果向律政司徵詢法律意見。有關法律意見認為，有足夠證據向四男一女作出檢控。

張崑陽（25歲）、李家偉（25歲）、劉珈汶（26歲）、及李軒朗（28歲）；同面對一項控罪，違反《條例》第27A(1)條。張崑陽另面對兩項相類罪行。

廉署指，張崑陽、李家偉、劉珈汶及李軒朗，涉嫌於今年12月16日，藉公開活動作出非法行為，即透過社交媒體平台廣播四人之間的討論，煽惑他人在立法會選舉中不投票。

張崑陽另涉嫌於今年12月15日，藉公開活動作出非法行為，即在其兩個社交媒體專頁上展示兩篇貼文，煽惑他人在立法會選舉中不投票。

另外一名被通緝人士是羅冠聰（28歲），亦被控違反《條例》第27A(1)條，指他涉嫌於或約於今年12月3日藉公開活動作出非法行為，即在一個網上會議上發言，煽惑他人在立法會選舉中不投票。

因該五名人士已離開香港，廉署今早（18日）及昨午（17日）分別向裁判法院申請手令，通緝五人歸案，並獲裁判官簽發有關手令。

至今拘捕10人、通緝7人

就有人涉嫌在立法會選舉中干犯《條例》第27A條罪行，廉署至今拘捕10人，當中二人已被起訴；另有七人正被通緝，包括上述五人。有關調查現在仍然繼續。

廉政公署獲裁判官簽發手令，通緝五名人士。（資料圖片）

廉署表示，立法會選舉提名期於10月30日展開，由當日起直至投票日被界定為是次選舉的「選舉期間」。《條例》訂明，「公開活動」包括向公眾作出的任何形式通訊，以及向公眾分發或傳布任何材料。《條例》適用於一切與選舉有關的行為，不論該行為是在香港境內或在其他地方作出。任何人士干犯《條例》第27A條，一經定罪最高可判處監禁三年及罰款20萬元。

廉署指出，立法會選舉將於明日（12月19日）舉行，對於個別人士在互聯網持續呼籲他人杯葛有關選舉，廉署重申有可能觸犯《條例》第27A條。廉署再三提醒市民必須嚴守法規，切勿參與不法呼籲或轉載相關違法內容，共同維護選舉廉潔公平。廉署會繼續嚴正執法，打擊操控或破壞選舉的行為，以確保選舉公平公正。