01深圳直擊｜孫耀威香園圍口岸投票　有人票站內拍攝｜立法會選舉

立法會選舉今日（19日）舉行，因應新冠肺炎疫情未能通關，當局在羅湖、福田、蓮塘／香園圍口岸，設立三個邊境票站，供在內地的港人「入境」投票後，返內地免檢疫。《香港01》特約記者發現，早上羅湖票每小時約有40至50人投票，但到下午投票人數大減，記者約下午4點在福田口岸觀察半小時，基本無人再過關投票。

長期在內地發展的藝人孫耀威，在蓮塘／香園圍口岸投票，更戴着有特區區徽的口罩。有在福田口岸投票的港人，涉嫌違法在票站內拍攝。



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《香港01》立法會選舉2021互動專頁

▼01羅湖票站直擊▼



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《香港01》特約記者今日（19日）早上，在羅湖口岸實測，用了約20分鐘，完成過關和投票的過程。每小時約40至50人投票。

12月19日立法會選舉投票因應疫情，首次設有邊境票站。有多架旅遊巴，接載選民到羅湖口岸投票。（網上圖片）

現場有多架旅遊巴，接送從其他城市到羅湖投票的人。不少人有統一的口罩或標識，部份是中資機構的員工。

▼香港01記者福田票站直擊▼



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下午投票人數大減 福田口岸半小時無人進入

到中午，福田口岸一度較多人排隊。有在現場的深圳人表示，已經封關近兩年，很久沒有看過福田口岸這麼熱鬧了，更有人一度以為香港通關。福田口岸亦有身穿「福田義工」紅色背心的人，協助過關投票的港人。

不過到了下午，投票人數大減，記者約下午4點在福田口岸觀察半小時，基本無人再過關投票。

12月19日立法會選舉投票，因應疫情，首次設有邊境票站。有人在福田口岸票站內拍攝，疑違法。（網上圖片）

有人在福田票站拍攝 或違選舉條例

有在福田投票的港人，在票站內拍攝照片，並上載到微博。不過根據《選舉條例》，任何選民在投票站內干擾別人投票，或使用電子器材進行通訊、拍照、錄音或錄影，即屬違法。

12月19日立法會選舉投票首次設有邊境票站，藝人孫耀威在香園圍口岸投票。（網上圖片）

孫耀威香園圍口岸投票

長期在內地工作的藝人孫耀威，今日到蓮塘／香園圍口岸投票，他戴着印有特區區徽的口罩。

根據《區旗及區徽條例》，非經事先批准，任何人不得在任何行業、職業或專業中，或在任何非官方機構的標識、印章或徽章中，使用區旗、區徽或其圖案。早前有不少口罩印有區徽，亦曾引起此爭議。

▼邊境票站內部情況▼

