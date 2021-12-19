立法會選舉｜馮檢基哽咽告急︰縱使係一把聲音，好過聲音滅絕

立法會今日(19日)舉行換屆選舉，自言屬於爭取民主的馮檢基，今晚（19日）於大坑東見記者，哽咽指在低投票率下，他和所有非建制派將會全軍覆沒，在未來四年都無人在議會內發聲，呼籲選民在餘下的兩、三小時投票，「縱使係一把聲音，係好過聲音滅絕，縱使係一把聲音，只要有媒體、其他方式將呢把聲音擴大，我哋都仲有影響力，最痛苦係噤聲，完全無聲，香港係走向滅亡。」



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馮檢基稱，目前投票率仍然很低，若未能達到35%，「非建制派會全軍覆沒」，地區直選、功能組別也會輸，屆時香港就會滅聲，他哽咽表示，「我係覺得痛苦嘅，我係好唔想見到而家呢個情況。」

他稱，議會若失去不同聲音，對香港內部和國際地位也會造成傷害，呼籲市民投票，「縱使係一把聲音，係好過聲音滅絕，縱使係一把聲音，只要有媒體、其他方式將呢把聲音擴大，我哋都仲有影響力，最痛苦係噤聲，完全無聲，香港係走向滅亡。」

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被問到投票率低的原因，他稱原因眾多，但相信最主要在於市民不滿政府，「不滿而家個選舉方式有啲人唔能夠參選，亦都係覺得入到去係做花瓶，一、兩把聲音無用。」但他認為若未來4年都無非建制派的聲音，4年後就更難再有，議會將變一言堂，強調應寸土必爭。

他稱，今天在不同區接觸市民，部份人指已投票支持他，但在部份選區，市民反應則冷淡。他稱建制派有兩成鐵票，一早打告急牌「可能自己做戲」，而非建制派若要勝出，投票率必須超過三成。