立法會選舉︱周浩鼎籲勿鬆懈：一票不少　田北辰盼理性問政獲肯定

立法會選舉前夕，新界西北地區直選候選人最後衝刺，競選期間不時擦出火花的民建聯周浩鼎與實政圓桌田北辰，以及新思維黃俊瑯作最後努力。田北辰獲家人現身屯門新墟街市撐場，笑言「幾攰都好，見到佢哋就精神哂！」他又指自己一路循直選出戰，「唔盲撐、唔盲反」，選擇的「理性問政」路不易行，希望市民以選票印證他這條「無愧的路」。



黃俊瑯聯同參選功能組別社福界的狄志遠，在元朗舉行巴士巡遊，爭取在最後星期六拉票。周浩鼎則到屯門開街站，並在社交網站連出兩帖文，指選情告急，勝負難料，形勢非常險峻，呼籲選民集中票源全家投他。



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田北辰全日在屯門及元朗開街站最後衝刺，他指自己從政至今，始終是一個愛國愛港的民意代表，「為無聲者發聲，致力監察政府」，並精準指出施政不足、提出解決方案，呼籲選民以選票證明他的路線有多大市場。

周浩鼎則指，很多街坊對他充滿信心，擔心因此令投票意識鬆懈，「選舉一天未到開票，也不知結果」，呼籲一票不能少。

社福界的候選人還包括葉湛溪、及民建聯朱麗玲。立法會選舉各界別參選名單，請按此參閱《香港01》選舉網站。