董建華正在家休養　未能前往投票　選委界投票率無望達100%

立法會選舉今（19日）舉行，全國政協副主席、前特首董建華未有現身票站投票，外界關注會否與其健康狀況有關。董建華傍晚透過發言人回應查詢，指董現時正在家休養，故未能前往投票，「一如既往，董先生希望立法會選舉投票踴躍，香港繼續繁榮穩定。」

循第五界別成為當然選委的董建華，有份在選委界、功能界別及地區直選各投一票，截至下午6時半，選委界投票率已達96.75%，即1,448名選委中，只有47人未投票，惟董缺席投票下，無望達到100%。



今年10月中旬，現年84歲的董建華因心臟問題，留醫瑪麗醫院，董建華當時透過發言人回覆查詢時證實事件，稱：「董建華上月於瑪麗醫院進行了手術，手術順利完成，正在康復休養。由於手術後需定期作檢查，因此董先生現在醫院覆檢。董先生感謝各位傳媒朋友關心。」

今年「十一」國慶，董建華未有出席國慶升旗儀式及酒會，當時他透過發言人回應指其身體不適，現正在家休養，故沒有出席國慶慶祝活動，並祝願國家和香港繼續繁榮穩定，一國兩制行穩致遠，市民萬事順利

今年兩會開幕曾意外跌倒

外界一直關注84歲的董建華健康狀況，2019年10月，董建華到北京參與十一國慶典禮，獲頒發「『一國兩制』傑出貢獻者」國家榮譽稱號，惟從北京返港後不適。當時他發言人表示，醫生診斷董建華因急性泌尿科問題，須留院觀察，已經完成治療。

今年3月，全國人大會議開幕，會議結束後，眾人陸續離場，董建華意外跌倒，需要由數人攙扶才能站起身，事後特首林鄭月娥、前特首梁振英也有上前慰問，董建華其後慢慢步出會場，料無大礙。董建華事後回覆傳媒查詢時，表示感謝大家關心，又說：「我沒事」，指自己離席時忙於與人打招呼，忘記留意腳下情況，不小心絆了一下，指自己一切安好，着大家放心。

今年3月，董建華在人民大會堂內跌倒。（美聯社）

3月接種科興疫苗讚「好嘢」

今年3月31日，董建華及太太董趙洪娉接種第二針科興疫苗，他在接種首針後稱感覺良好，接種第二針後更大讚疫苗「好嘢」。

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