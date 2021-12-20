立法會選舉︱梁君彥成功連任　大讚選舉過程及效果好：仲想要咩？

工業界(一)由經民聯梁君彥以235票當選。他表示，今次在新選舉制度下，勝出並非必然，又指過去有一起工作很久的同事在選舉中落敗：「當然有啲唔捨得。」被問及只有極少數非建制當選會否擔心議會日變「清一色」，梁認為有當選人未必一定是建制派，他又以北區為例，第二當選人未必表明自己是建制派：「所以唔好講係清一色。」他強調，今次是公平選舉，幕後不見有黑手。



梁君彥強調，今次是公平選舉，幕手不見有「黑手」。（盧翊銘攝）

今次立法會選舉的地方選區投票率是30.2%，創回歸新低。對於會否影響來屆立法會的認受性，梁君彥稱認受性是來自於選舉是否公平公開公正：「我諗有好多自命民主嘅國家，都攞唔到我哋依個選舉咁好。」他稱，今次選舉的過程完全冇問題，當選人獲得大部份人認同，「過程好，選舉效果好，你仲想要咩？」

認受性是來自選舉是否公平公開公正，我諗有好多自命民主嘅國家，都攞唔到我哋依個選舉咁好。今次選舉的過程完全冇問題，當選人獲得大部份人認同，過程好，選舉效果好，你仲想要咩？ 工業界(一)當選人、經民聯梁君彥

梁君彥：唔好賴投票率唔高就話選舉無認受性

對於三成投票率是高是低，他稱要視形勢而定，同時要著重整體，不應單計投票率，而且投票率受很多不同因素影響，而其他國家的投票率可能更低，「唔好賴因為投票率唔夠高，就話選舉無認受性。」他又指，從前的反對派無人出來參選，或會影響投票意願，但強調「過程同後果係最重要。」

此外，梁君彥今次首次並非自動當選，他形容是不錯的做法，又稱雖然「自動當選有自動當選的好」，但今次與200至300個選民會面，使雙方溝通多了，拉近了與業界的距離。

不同意選舉結果「清一色」 考慮競逐連任主席

梁君彥不同意今次選舉結果是「清一色」，對於日後會否繼續爭取連任擔當立法會主席，他稱若有足夠支持，便會考慮。