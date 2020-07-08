立法會主席梁君彥家族佔40%業權　葵涌瑞康工業大廈招標　估值6億

受惠活化工廈政策2.0及近期投資市場喘定，立法會主席梁君彥家族招標放售，由其父親聯同另外兩大製衣商斥資興建、樓齡達49年的葵涌瑞康工業大廈全幢。 參與招標放售的業主合共佔該工廈91.8%業權，當中梁君彥家族佔逾40%業權。以該工廈估值6億元計，若成功售出梁君彥家族可獲逾2億元。 《香港01》透過梁君彥議員辦公室向其查詢，職員稱暫無回應。

梁君彥家族佔逾40%業權的葵涌瑞康工業大廈，近日招標出售。《香港01》向梁君彥議員辦公室查詢，他有否參與決定放售，議辦職員回覆指暫無回應。（資料圖片／羅君豪攝）

葵涌工廈標售 梁君彥家族佔逾40%業權

1971年建成的葵涌瑞康工業大廈，由瑞康置業有限公司發展，當年四名股東或董事包括梁君彥父親、新興織造廠創辦人梁澤江、前立法局議員張鑑泉及父親張英燦，以及長江製衣廠創辦人、前全國政協委員陳瑞球，四人均已身故。

瑞康工業大廈樓高12層，地盤面積約14,291平方呎，項目現有建築面積為14.7萬平方呎。土地註冊處資料顯示，梁君彥家族現時透過公司，持有該工廈至少5層、天台及3個車位，佔逾40%業權。翻查資料，律師謝連忠亦透過公司擁有該工廈其中一層樓面。

《香港01》周一向梁君彥議員辦公室查詢，梁君彥有否參與決定招標出售該工廈業權、現時放售的原因，其議辦職員回覆指，就記者查詢暫無回應。

梁君彥家族現時透過公司，持有葵涌瑞康工業大廈至少5層、天台及3個車位，佔逾40%業權；以該工廈估值6億元計，若成功售出，梁君彥家族可獲逾2億元。（戴德梁行新聞稿圖片）

估值6億 可整幢重建

獲委託招標的戴德梁行指，該工廈全幢目前超過90%業權出售，亦可商議100%業權出售，今年8月28日截標。以該工廈估值6億元計，若成功售出，佔逾40%業權的梁君彥家族可獲逾2億元。

該工廈現有地積比率為9.5倍，高度限制為105米，屬香港主水平基準以上。受惠於政府推出的活化工廈政策2.0，該工廈可申請全幢重建，或補地價重建為商廈或酒店，該政策亦容許放寬非住用地積比率，上限為20%。

政府近年推出活化工廈政策，接受業主申請改裝位於商業及工業地帶內、樓齡為15年或以上的工廈，以免補地價方式作整幢改裝，但需預留10%樓面作政府指定用途，包括文化、創意產業及青年共享工作室等用途。