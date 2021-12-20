立法會選舉︱馮驊滿意投票及點票安排　稍後將檢討改善「小問題」

新一屆立法會議員名單出爐，選管會主席馮驊在點票後見記者，重申約有135萬名選民投票，累積投票率是30.2%，最快公布結果的分別是選委會界別，最後則是勞工界別。他形容，今次投票及點票過程十分順暢，形容選舉安排體現公開公平及誠實原則。他表示，選管會滿意整體安排，電子選民登記冊亦十分暢順。



對於有點票中心的票站主任稱交收票箱費時，馮稱過去較著重先處理票箱，故人力資源集中在處理票箱上，或令在處理交收文件的資源較少，當得悉相關情況後，故已調配20人處理。

有票站主任對於交收票箱安排感不滿 馮驊：向他們致以衷心感謝

被問到有票站主任對於交收票箱安排感不滿，馮驊認為，票站主任及助理承擔責任大，為慎重起見之前一晚工作到很晚，包括設置票站及測試電子選民登記冊系統，他向他們致以衷心感謝。

馮驊指能將問題局限至這麼少已非常滿意：新設備完全沒問題講都唔信

馮驊稱，有些科技及新設備如之前未曾採用，一用時完全沒有問題「講都唔信」，所以問題可以局限至這麼少已經非常滿意。他又說，稍後將會詳細檢討可改善的地方，並會在三個月後向特首提交報告書。