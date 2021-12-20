立法會選舉︱朱國強大勝助教聯會首奪教育界議席：認真聽老師訴求

立法會教育界議席由打鼓嶺嶺英公立學校校長、代表教聯會出戰的朱國強，以10,641票大幅拋離其他對手而當選，他發表勝利感言指，今次選舉整體投票率雖不高，但教育界參選人眾多，能以大比數勝出好高興。

他又相信，今次結果反映教育界同工認同教聯會多元及專業：「完善選舉制度後老師都要適應、觀望一吓。」他期望，當選後可將不同界別的聲音帶入議會，以團結業界的聲音：「任何老師有訴求，教聯會會認真聽。」



代表教聯會出戰的朱國強成功奪得教育界議席。（曾凱欣攝）

教育界議席由5人爭奪，朱國強以過萬票當選，較排名第二的退休校長林日豐仍多出超過6000票。

林日豐稱投票率低有影響 籲當選者：一步步幫教育界解開困擾

落選的林日豐指，今次選舉投票率低對候選人有一定影響，「投票率未夠三成，都覺得喺選緊時係危機、選情告急」，但他認為投票率低並不單是教育界的問題，而是選舉整體投票率偏低。選舉結束後，他相信，大眾及老師都需要時間適應，「慢慢對制度建立返信心」，期望當選人在議政上可以以人為本，並在在教育界議題上以學生為本，「艱難當中慢慢一步步幫教育界解開困擾，釋除大挑戰」，包括適齡人口下降等問題。

同意假釋在囚學生致敗選？ 林日豐：都係講返心底說話

被問到辯論中曾談及假釋反修例運動被捕年輕人是否導致其落敗的原因之一。林日豐直言：「我都係講返心底嘅說話，假釋有程序上，唔單年輕人喺社會事件遇到困難，犯法咗悔改嘅話做法都幫到佢哋」，望政府可盡快幫學生重返校園。

落敗的林日豐指，今次選舉投票率低對候選人有一定影響，「投票率未夠三成，都覺得喺選緊時係危機、選情告急」。（盧翊銘攝）

教協首次缺席 教聯會會長黃均瑜認同是歷史性勝利

今次立法會選舉是首屆沒有教協代表參選，教聯會會長黃均瑜被問到今次是否歷史性勝力，他直言「梗係啦」，又認為今次選舉是整個立法會「有根本性改變」，不再以政治行利，教育界可回歸專業，「點團結老師係未來責任」。