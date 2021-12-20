立法會選舉︱林鄭月娥認投票率低：但有135萬人投票　反映獲支持

完善選舉制度實施後的首場立法會選舉結束，地區直選投票率為30.2%，為歷屆最低。特首林鄭月娥今日（20日）在記者會上指出，政府對投票率無設定目標，她承認今次選舉的投票率低，但強調仍有135萬人投票，反映仍然獲得很多市民支持，並指若高投票率建基於「政治劣質化」，亦不值得認同。

被問及有如何看待未有投票的300幾萬人，林鄭指無法分析市民未有投票的原因，要交由其他意見領袖分析。



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純粹從投票率嚟講，係比往時低一啲；但135萬登記選民出嚟投票，呢個唔可以話唔係一場好重要嘅選舉，同埋獲得好多市民支持嘅選舉。 特首林鄭月娥

特首林鄭月娥指，政府對投票率無定下目標。（羅君豪攝）

特首林鄭月娥指，政府對投票率無定下目標，因投票為選民自決行為，相信每個人考慮的因素不同，包括社會氣氛、候選人質素等。她承認從投票率角度而言，今屆選舉的投票率較過往低，不過強調仍有135萬人投票，反映獲得很多市民支持，「唔可以話唔係一場重要選舉。」

她指，若高投票率建基於「政治劣質化」或有候選人危害國家安全，甚至社會兩極化，如2019年的「黃藍分野」，亦不值得認同。她續稱，若選舉有候選人互相「污名化」，用暴力破壞其他人的選舉工程，高投票率亦不會令社會進步及邁向民主發展。

如果高投票率係建基於政治劣質化，甚至建基於部份候選人藉此爭奪政權危害國家安全，呢個唔係值得認同嘅高投票率；同樣地如果高投票率建基於社會極端嘅兩極化，等於我哋喺2019年見到嘅黃藍分野，呢個亦都唔係值得大家開心嘅高投票率。第三，如果呢個高投票率建基於候選人互相污名化，甚至用暴力破壞其他候選人選舉工程，呢個亦都唔係一個令社會進步，甚至唔係令社會邁向民主發展嘅高投票率。 特首林鄭月娥

300幾萬人無投票：無法分析原因

她強調今次選舉的登記選民為447萬人，佔合資格人數的92.5%，認為於無強制投票及登記下，數字非常高。她認為投票的選民支持完善後的選舉制度，希望社會回復平靜，透過良好的行政立法關係，解決香港面對的問題，包括經濟，以至房屋、土地和民生議題。被問及有如何看待未有投票的300幾萬人，林鄭指尊重每個人選擇，亦無法分析市民未有投票的原因，要交由其他意見領袖分析。

林鄭月娥指無法分析市民不投票的原因。（羅君豪攝）

林鄭月娥表示，選舉訂立的三個目標當中，包括確立愛國者治港及達致公平公正廉潔高效選舉的兩個目標已經達成；至於第三個目標為要港人認同完善選舉制度，而有關工作要持續進行。

她指候選人中包括不同背景立場的人士，而選民的選擇有自主權，不評論他們選擇。不過她指期待將來與新一屆議員合作，認為他們有廣泛代表性，組成包括從未參與體制工作、但熟悉政府工作的人。