立法會選舉︱司局長祝賀當選議員　薛永恒：破壞力量難再入局

立法會換屆選舉所有結果出爐，新制下的90名議員誕生，政務司司長李家超及多名局長今日（20日）祝賀當選議員，形容選舉有廣泛代表性，令社會由破壞年代進入建設年代。創新及科技局局長薛永恒指，新的選舉制度下，破壞力量難再入局，



政務司司長李家超祝賀當選議員。（資料圖片／羅君豪攝）

李家超：體現了廣泛代表性及均衡參與

政務司司長李家超指，今次選舉為新制度後的重要里程碑，指香港由破壞年代進入建設年代，而每個界別都有競爭，體現了廣泛代表性、均衡參與、政治包容及公平競爭。

創新及科技局局長薛永恒指，過往議會「陷入泛政治化的旋渦」，為對抗而拉布癱瘓議會，指於新的選舉制度後破壞力量難再入局，建設力量抬頭，相信可共同推進經濟、創科、民生等發展。

創新及科技局局長薛永恒。（資料圖片 / 羅君豪攝）

楊潤雄稱教育界功能界別當選人朱國強屬實至名歸

教育局局長楊潤雄指，教育界功能界別共有5位參選人，競爭非常激烈，而當選的朱國強屬實至名歸。他指，希望教育界與政府團結一致，實踐良政善治，在議會內外加強溝通和合作，攜手推進優質教育發展。

陳肇始期盼與當選議員在抗擊疫情等範疇坦誠合作

食物及衞生局局長陳肇始稱衷心恭賀所有當選議員，特別是醫療衞生界、飲食界及漁農界議員，期盼與他們緊密聯繫，在抗擊疫情、醫療服務、公共衞生、環境衞生、食物安全和漁農發展等民生範疇坦誠溝通合作。