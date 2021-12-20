立法會選舉｜新民黨大勝奪五席　葉劉：新選制投票率三成相當不俗

「愛國者治港」下的新議會當選名單今早（20日）全部出爐，新民黨成為大贏家，午後召開記者會，新民黨主席葉劉淑儀指今次該黨共取五席，較上屆兩席大增，對成績非常滿意，「唔止係翻一番（倍），當然係大勝。」

葉劉認為立法會的選舉制度已變，故今次的投票率不能與過往比較， 否則並不恰當，又形容在新選制下有三成投票率已相當不錯。



+ 1

新民黨合共派6人參選，包括參與地區直選的葉劉淑儀、廖添誠及李梓敬；另外容海恩、陳家珮及黎棟國參與選舉委員會界別，當中只得廖添誠落敗。

葉劉：廖添誠雖落敗仍得高票

葉劉淑儀表示，對新民黨在今次選舉的成績非常滿意，在派出參選的六人中，合共有五人當選。她強調在地區直選中，她及李梓敬均高票當選，另外廖添誠雖然落敗，但仍然是高票落敗。她又指，上屆立法會新民黨只取得2席，但今次卻取得5席，「唔止係翻一番（倍），當然係大勝。」

李梓敬表示，他在今次選舉中獲得6萬票以上，形容喜出望外，反映網絡世界的流量在某程度上可轉化成選票。至於落敗的廖添誠則向支持者致歉，強調日後會繼續努力、不會放棄，期待下次取得更好成績。

葉劉又說自己有跨種族的支持者，從網上宣傳可見，其支持者有印度人、德國人、美國人、英國人、猶太人，同時有基層及專業人士。

被問及會否競逐特首，葉劉淑儀稱今日暫不討論。（何柏佳攝）

葉劉：來屆議員均屬愛國者 不分建制非建制

葉劉又說，未來議會有廣泛代表性，除了地區代表外，選委界及功能組別有不少精英。被問及日後議會是否較難聽到非建制派的聲音，葉劉稱以後議員都是愛國者，故不會再分建制派或非建制派。

她稱日後議會最急切處理的議題是土地房屋問題，至於23條，她則強調是憲政責任，香港應盡力維護國家安全。對於之後會否競逐特首，葉劉則稱今日只討論立法會選舉，其他選舉暫不討論。