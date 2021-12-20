港澳辦：中央乃民主推動者　區選反修例揭選制缺陷：反中亂港為禍

國務院港澳辦公室今（20日）發表《「一國兩制」下香港的民主發展》白皮書，負責人表示，完善選舉制度後的首次立法會選舉，標誌著發展符合香港實際、具香港特色的民主制度邁出重要一步，此時發表白皮書，全面回顧香港民主的產生和發展歷程，深入闡明中央對香港民主發展的原則立場。

負責人重申，中央堅定不移，全面準確貫徹「一國兩制」的基本方針政策，有利於繼續推動香港民主穩步向前發展。



港澳辦公室負責人稱，中央堅定不移，全面準確貫徹「一國兩制」的基本方針政策，有利於繼續推動香港民主穩步向前發展。（資料圖片）

港澳辦：白皮書有助認清香港民主真諦

負責人表示，發表白皮書有三大目的，第一是還原歷史、揭示真相，白皮書以事實說明香港民主制度怎麼來、走過哪些路，「講清楚了是誰在支持、維護和推動香港民主發展，又是誰在干擾、破壞和阻撓香港民主發展」，有助人們進一步了解香港民主發展的歷史真相，體會中央對香港民主發展的誠意、善意和付出的努力。

第二是正本清源、凝聚共識，負責人稱白皮書詳細論述中央對香港民主發展的原則立場，深刻揭示與香港內外敵對勢力的鬥爭，「其本質不是要不要民主和如何發展民主的問題，而是分裂與反分裂、顛覆與反顛覆、滲透與反滲透、破壞與反破壞的問題」，強調要澄清模糊認識，駁斥錯誤觀點，回擊惡意中傷，將有助於人們進一步認清香港民主發展的本質和真諦。

第三是增強信心、開創未來，負責人表示，白皮書明確指出「一國兩制」下香港民主發展的目標和路徑，清晰描繪香港民主發展的光明前景，充分彰顯中國共產黨和中國政府對「一國兩制」下香港的民主發展認識更深刻、方向更明確、思路更清晰，將進一步堅定保持香港長期繁榮穩定、確保「一國兩制」實踐行穩致遠的決心。

港澳辦負責人認為，2019年的修例風波和區議會選舉暴露香港選舉制度存重大缺陷和漏洞，凸顯完善選舉制度是依法治港、撥亂反正。（資料圖片）

批反中亂港勢力乃破壞民主發展禍首

港澳辦指近數年香港民主發展出現嚴重曲折，源於「反中亂港」分子及其背後的外部勢力是阻撓破壞香港民主發展的罪魁禍首，批評「反中亂港」勢力不斷挑戰憲法和《基本法》權威，以奪取香港管治權、實施「顏色革命」為目的，肆無忌憚挑戰「一國兩制」原則底線，衝擊憲制秩序、危害國家安全，破壞法治根基等，企圖將香港民主發展引入歧途。

港澳辦認為，反修例風波和區議會選舉暴露香港選舉制度存重大缺陷和漏洞，凸顯完善選舉制度是依法治港、撥亂反正，可以維護國家政權安全、消除有關風險和隱患的治本之策，亦確保香港民主在正確軌道上向前發展的固本之基。港澳辦強調，中央審時度勢，制定《港區國安法》、完善選舉制度等，推動香港局勢實現由亂到治的重大轉折，推動香港民主發展重回正軌。

國務院港澳辦公室負責人稱，香港的民主具有充分包容不同政見和不同政治派別的空間，不存在「清一色」的問題，而是「五光十色」。（盧翊銘攝）

愛國者治港不意味壓制異見聲音

港澳辦又指，完善選舉後，確保了所有治港者都是愛國者，必須真心維護國家主權、安全、發展利益，但他強調「愛國者治港」不意味著不容持不同政見或主張者，亦不意味壓制批評政府的聲音。

港澳辦強調，香港的民主具有充分包容不同政見和不同政治派別的空間，不存在「清一色」的問題，而是「五光十色」，在愛國愛港旗幟下不斷擴大團結面，增強包容性，建構最廣泛的「一國兩制」統一戰線，重申「一國兩制」下香港民主發展的前景十分光明，為香港民主發展提供根本保障。