立法會選舉｜民建聯取19席　被問是否大勝　李慧琼：太抬舉我哋喇

立法會選舉結果塵埃落定，90 個席位中，民建聯取得 19 席，多界別當選人於今（20日）下午見記者。今屆立法會選舉投票率創新低，被問到對投票率的評價，李慧琼回應指，市民投票與否都有個別原因，「有部分（市民）可能對新選舉制度唔係好認識，或者未夠認識，有部分可能認為對候選人唔係好認識，有啲可能有其他因素，甚至好可能搭車都係一個因素」，故不會猜測市民不投票的原因。

至於被問到今次選戰中政黨是否大勝，李就直言「太抬舉我哋喇，就算而家比對基數90席，我哋絕對需要同不同黨派協作，先至能夠發揮更大影響力。」



立法會選舉結果塵埃落定，90 個席位中，民建聯取得 19 席。（廖雁雄攝）

民建聯主席李慧琼指，今次政黨共派出22人競逐席位，其中地區直選取得全數議席，投票率達51.4%，共取得逾68萬張選票。她形容，今次選舉結果得來票易，民建聯今次派出不少新人參選，其中會計界、社福界及醫療界更是首次派人參選。

李慧琼：立法會改變非老百姓可充分掌握

被問到選戰中的挑戰，李慧琼指，新制度下民建聯曾多次批評政府的宣傳不足，「立法會嘅改變唔係街上嘅老百姓可以充分掌握」，令選舉工程更困難。另外，李指，選舉制度的改變，亦令政黨難以預估結果，「新形勢我哋作為參選人，都係相當戰戰兢兢，都係盡全力爭取每一票。」

至於被問到今次選戰中民建聯是否大勝，主席李慧琼就直言「太抬舉我哋喇」。（廖雁雄攝）

稱投票率高低原因不一不作猜測

被問到今次投票率的評價，李慧琼回應指，每個選舉投票率不一，作為參選人，無論參與任何選舉都是會呼籲所有市民投票。

她續指，投票率的高低有不同因素，市民投票與否都有個別原因，「有部分（市民）可能對新選舉制度唔係好認識，或者未夠認識，有部分可能認為對候選人唔係好認識，有啲可能有其他因素，甚至好可能搭車都係一個因素。」故她表示，不會猜測市民不投票的原因，無論投票率高低「都係要同自己講，作為候選人要自己發揮得好。」

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被問時否大勝 李慧琼：太抬舉我哋喇

至於民建聯在新一屆議會中的角色，地區新界東北當選人陳克勤指，新議會制度下大部分由新人當選，民建聯的議員一直有跟不同黨派合作，亦期望透過合作解決香港深層次問題，推動政府做好政策工作，特別是市民關心的議題。

另外，被問到民建聯今次選戰中是否大勝，李慧琼就直言「太抬舉我哋喇，就算而家比對基數90席，我哋絕對需要同不同黨派協作，先至能夠發揮更大影響力。」

由於今次選舉民建聯派出不少新人參與，被問到選舉結果是否受政黨效應影響。副主席陳勇直指，民建聯成立至今，每屆選舉都肯定有政黨效應，「見到民建議聯三個字代表品質保證」，但指政黨的名聲只是基礎，仍然需要候選人的努力，「香港每一位尤其青年材俊，你想從政嘅話加入民建聯，呢個就係政黨效應、品牌基礎嘅保證，加埋你嘅努力，你嘅成功機會一定大好多！」