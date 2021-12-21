鄭若驊：協商諮詢也是民主形式　中共以人為中心乃民主真諦

國務院新聞辦昨（20日）發表《「一國兩制」下香港的民主發展》白皮書，律政司司長鄭若驊今（21日）發表網誌，稱白皮書清晰指出香港在英國殖民統治下從來沒有民主，《中英聯合聲明》更完全沒有提及普選。她強調，香港回歸後才在中央支持下開啟民主發展，正如香港終審法院非常任法官岑耀信勳爵所指，英國並沒有給予香港民主。

鄭若驊又指，大家須緊記，中國共產黨是「一國兩制」方針和事業的創立者及領導者：「中國共產黨的初心是為人民謀幸福，堅持以人民為中心的發展思想，這才是民主的真締。」她強調，國家提出的「一國兩制」方針定下香港民主發展的藍圖，開啟香港民主的新紀元。



鄭若驊稱回歸後，終審權按《基本法》屬於香港特區終審法院，香港的法治指標在1998年上升至82.5分。（資料圖片）

中英聲明沒提普選 回歸後始發展民主

鄭若驊在網誌中提及，回歸前香港的終審權在倫敦樞密院司法委員會，香港的法治指標在1996年只有69.85分；回歸後，終審權按《基本法》屬於香港特區終審法院，香港的法治指標在1998年上升至82.5分，其後自2003年起更一直維持90分以上，她認為這證明「一國兩制」及《基本法》鞏固香港的法治根基。

她又指，中國在1982年的《憲法》加入了第31條，為香港奠定法律基礎，其後再根據「一國兩制」原則，形成12條基本方針政策，讓香港平穩過渡和順利回歸。鄭若驊稱，全國人大在1990年通過《基本法》，確立香港的民主發展，第45條和第68條定出根據香港的實際情況和循序漸進的原則達至普選的目標。

鄭若驊指，香港完善選舉制度後，可體現愛國者治港，展示廣泛代表性、政治包容性、均衡參與性和公平競爭性的特點。（資料圖片盧翊銘攝）

選舉非唯一途徑 協商諮詢也是民主渠道

鄭若驊認為，經歷2019年的社會暴亂，中央為香港制定《港區國安法》，以及完善選舉制度，可體現「愛國者治港」，展示廣泛代表性、政治包容性、均衡參與性和公平競爭性的特點：「既維護政權安全，又有利維護及實現民主權利；既發展選舉民主，又加強協商民主。」她相信立法會議員日後將客觀理性參與政策討論，有助政府處理經濟和民生問題，提高治理效能。

鄭若驊強調，每個地方都有不同的歷史、文化和政治背景，世界上並沒一種靈丹妙藥適用於每一個地方，「選舉並非民主制度的唯一途徑，協商、諮詢也是民主形式的渠道。」