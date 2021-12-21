立法會選舉︱星級提名變死亡之吻？胡定旭提3人全敗：這就是政治

立法會選舉告一段落，在新選制下，參選須獲得五大界別選委至少各2人提名，因此提名人身份亦引起關注。選舉結果其中一個亮點在於，不少獲得重量級政商人物提名的候選人，最終都未能當選，其中全國政協常委胡定旭、港區全國人大代表譚志源，用盡3個提名名額，惟全數落敗甚或被DQ。

胡定旭回覆《香港01》時笑指：「That is politics（這就是政治），無辦法。」



胡定旭曾言：冀黃梓謙當選否則「我好無面」

根據規定，每名選委可於地方直選、功能界別、選委會界別之中提名一名候選人。翻查資料，胡定旭分別於地區直選提名參選港島東的「中科監察」潘焯鴻；於功能界別提名護理專科學院副院長陳子中；於選委界提名全國港澳研究會理事黃梓謙。



胡定旭亦落力為黃梓謙拉票，包括一同擺街站、探訪劏房戶，更拍片宣傳，期間「肥胡」提到：「希望你（黃梓謙）當選，如果唔係我好無面！」

不過3人最終都落選，其中黃梓謙在選委界得956票，於51人之中排行42，與最低票當選者、獲970票的林智遠相差14票；潘焯鴻原先在地區直選被認為聲勢不錯，但最終在直選投票率低迷之下無法勝出，敬陪末席。

譚志源提名醫療界參選人被DQ

譚志源亦不遑多讓，他於地區直選提名元朗區議會主席沈豪傑；於醫療衛生界功能界別提名劉子進；於選委界提名黃梓謙。其中沈豪傑、黃梓謙均告落選，劉子進更因受僱於政府，早在資格審查階段就被取消資格，成為今屆唯一被DQ者。

其他候選人亦出現同樣情況，例如參選選委界的民建聯執委陳凱榮，獲得兩名民建聯元老，分別是全國人大常委譚耀宗、全國人大代表葉國謙提名，但最終得941票，排名第44而落選。意外墮馬的「蘭桂坊之父」盛智文，提名陣容更加星光熠熠，包括全國政協常委唐英年、港交所前行政總裁李小加等。

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胡定旭：選舉哪有贏硬？

胡定旭向《香港01》記者表示，選舉的規則就是這樣，獲得知名人士提名不代表「一定得」。他指，原先是欣賞3人的理念和工作能力而提名對方，例如陳子中有公營機構工作經驗；潘焯鴻如能當選對香港有益，「其實佢（選舉工程）都run得幾好，係輸在投票率低」；黃梓謙則是有心為香港出力的年輕人，最終亦不是輸很多票。

胡定旭指，不會因獲其提名者落選而特別失望，笑言：「That is politics（這就是政治就），無辦法，邊度有贏硬？如果我提親名都贏嘅，咁就大鑊啦！」至於當日「好無面」一說，胡定旭稱是戲言，不用太認真看待：「我當時想表達個意思，其實都係鼓勵佢（黃梓謙）選舉工程唔好偷懶，想佢做好啲，講下笑咁解。」