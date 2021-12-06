立法會選舉｜黃梓謙夥胡定旭譚志源家訪長者　爭通關、建醫療設施

距離立法會選舉投票日不足兩星期，不少候選人近日落區擺街站、參與競選論壇。選舉委員會界別候選人黃梓謙今早（6日）在旺角住宅區擺街站，獲全國政協常委胡定旭、港區全國人大代表譚志源、九龍社團聯會理事長徐莉、九龍分區委員會鍾港武等人撐場。

有小學生及長者向他反映關心的民生問題，一行人之後到訪長者戶，了解他們對區內醫療設施、通關及接種疫苗等意見。



在街站期間，有街坊表示關心醫療、交通費高昂等問題，亦有路過的小學生與黃梓謙交談，談及讀書壓力、運動等議題。

黃梓謙表示，除了努力接觸選委外，立法會議員亦要服務全港市民，將最真實的聲音帶入議會，與行政機關及其他議員解決社會問題。他表示，街站期間大部分市民反映要求盡快全面通關，而小朋友則希望有更多時間及運動設施做運動。黃梓謙認為爭取盡快免配額、免隔離通關，是新一屆立法會最重要的工作，他如果當選，將與其他議員一同為此努力。

黃梓謙（左三）與胡定旭（左一）、譚志源（左二）等人，與接受家訪的居民討論醫生人手不足、通關等問題。（廖雁雄攝）

胡定旭盼立法會續增醫護人手 受訪家庭：公營輪候時間過長

曾任醫院管理局主席的胡定旭表示，新一屆議會要聚焦處理醫療問題，繼續推動增加香港醫護人手，解決病人輪候時間過長的問題。譚志源則指，期望新的立法會不止反映問題及停留於批評政府，不應因自己界別利益反對利民政策。

黃梓謙一行人之後到訪一戶居屋家庭，受訪家庭梁太反映，公營醫院輪候時間過長，一般檢查都要等兩年，而且醫生診症時間太短，希望盡快增加醫護人手，改善服務。梁先生則指長者牙科服務十分短缺，建議政府考慮輸入內地牙醫解決問題，並希望增強急症室服務。

立法會選舉委員會界別參選人，請參閱《香港01》選舉網站。