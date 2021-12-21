梁美芬夥4女將組「女團」？梁：跨黨派跟進婦女議題｜政壇諸事町

立法會選舉周日（19日）結束，39名候任選委會界別議員在再出發大聯盟安排下見記者。轉跑道成功連任的經民聯梁美芬在記者會後，與工聯會麥美娟、新當選的新民黨陳家珮、律師會理事江玉歡及港區人大代表陳曼琪四名女將合照，其後在社交網頁笑言五人將組成「女團」，關注婦女議題。



冀跨黨派跟進婦女議題

梁美芬在帖文寫道：「今日冬至，我們五位不同黨派、不同背景的女性議員及候任議員笑言會組成『女團』，跨黨派跟進婦女議題。」

馬逢國今在記者會上指，過去選舉制度被「反中亂港」利用，煽動港人與國家的對立和矛盾，完全是劣質民主的表現，希望今屆立法會重建文明、理性及互相尊重的議會文化。

梁美芬則指，今次是她第三次爭取連任，轉眼做了13年直選議員，當初轉跑道是希望爭取空間關注全國和全港議題，秉持初心促進民主進程。她稱13年議員生涯學習到很多東西，包括在地區前線學習到謙卑和民生無小事。