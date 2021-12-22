劉光源指新選制五彩斑斕：選舉成功不在熱鬧　需走出西方民主迷思

外交部駐港特派員公署、中聯辦今日（22日）舉辦「透視民主真諦、堅定民主自信」主題座談會，討論國務院新聞辦公室本周一發表的《「一國兩制」下香港的民主發展》白皮書。

外交部駐港公署特派員劉光源表示，新選舉制度不存在「清一色」，並實現「五彩斑斕」的民主，而且新一屆立法會議員構成多元、均衡、專業和五光十色，反映選舉制度行之有效。

他認為，衡量一場選舉成功與否，關鍵不在於選舉過程如何「鑼鼓喧天、熱熱鬧鬧」，而是能否選出高素質的管治人才，認為香港是時候走出「西方民主迷思」。



指港英年代沒民主可言

劉光源重申，香港在英國殖民統治下沒有民主可言，回歸祖國開啟了香港民主新紀元，中央才是香港民主的創立者和推動者；外部敵對勢力妄圖奪取特區管治權、發動「顏色革命」，是香港民主發展的破壞者。他指在新選舉制度下，新當選的立法會議員構成多元、均衡、專業，五光十色，煥然一新，給香港政治生活帶來了前所未有的新風貌、新氣象。

他強調，「一國兩制」將為香港民主發展提供根本保障，香港必須堅定走符合香港實際情況的民主發展道路。他提到，中國包括香港特區的民主實踐證明，民主沒有固定、統一模式，沒有放之四海皆準的民主公式，「用黑白鏡片審視世界五彩繽紛的政治文明，用單一標尺衡量各國政治制度和民主模式，本身就違背民主價值。」

《「一國兩制」下香港的民主發展》白皮書。（資料圖片）

稱民主是「不是讓政客替你作主」

劉光源又指，民主應造福於民，而不應徒有其名民主，「民主的真諦在於人民真正當家作主，而不是讓政客替你作主。衡量一場選舉成功與否，關鍵不在於選舉過程如何鑼鼓喧天、熱熱鬧鬧，而是能否選出高素質的管治人才。是非疑，則度之以遠事，驗之以近物。香港民主發展的歷史啟示我們，是時候走出『西方民主迷思』了，是時候擺脫偏見、客觀看待香港的民主新實踐了。」

他相信，有中央政府的全力支持，有「一國兩制」的制度優勢，有粵港澳大灣區建設、共建「一帶一路」帶來的重大機遇，有不斷完善的香港特色民主道路，香港的繁榮發展之路必將愈走愈寬廣。