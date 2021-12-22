鄧炳強：白皮書顯中央支持港民主發展　批反中亂港者破壞憲制秩序

國務院新聞辦公室前日（20日）發表《「一國兩制」下香港的民主發展》白皮書，保安局局長鄧炳強今（22日）發文表示，中央在這歷史時刻發布白皮書具有重大意義，又指白皮書回顧香港民主產生和發展歷程，充份表現中央堅定支持香港的民主向前發展，並堅決反制反中亂港勢力對香港民主發展的抹黑、干擾和破壞。



鄧炳強又稱，有反中亂港份子及其背後的外部勢力利用香港回歸前政制急速開放，乘機混入特區政治體制，破壞香港憲制秩序、阻礙施政、干擾及破壞香港的民主發展，對社會造成傷害，甚至危害國家和香港安全。



保安局局長鄧炳強。（廖雁雄攝)

鄧炳強表示，以美國為首的西方國家和政客基於零和思維，欲延續其霸權，卻怯於中國的崛起，以「中國威脅論」作幌子，遏制國家的和平發展。

他提及2019年的「黑暴」事件，正是一場由反中亂港份子及其背後外部勢力發動、企圖推翻香港政權的「顏色革命」，強調卑劣的手段表露無遺。不過他稱在中央堅定支持下，香港挺過危機，在實施《港區國安法》及完善選舉制度後，令香港撥亂反正，得以重生。

稱不同地方的民主發展道路不盡相同

鄧炳強強調，不同地方的民主發展道路和形態不盡相同，並不能只用單一的標準衡量。他認為完善後的香港選舉制度，全面落實「愛國者治港」原則、「一國兩制」方針和《基本法》，為香港民主制度長遠發展打下堅實的基礎。

他呼籲市民在白皮書闡述的民主道路上，與政府和新一屆立法會議員並肩同行，開啟良政善治新篇章，充份發揮「一國兩制」優勢，為香港創美好明天。