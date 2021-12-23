港澳辦批美式民主不堪：盲信致港獨思潮　港式民主可成實踐範例

港澳辦今日（23日）批評美國等少數西方國家將自身民主「搞得一塌糊塗」，卻擺出一副「教師爺」架勢，對香港民主發展品頭論足，實在可笑。發言人細數美國「民主亂象」，包括聯邦政府多次停擺、佔領國會及疫情失控等，指美國民主制度面臨嚴重信心危機，許多國家不再視為「典範」。



發言人表示，中央落實「完善選舉制度」，推動香港民主發展重回正軌，立法會選舉充分體現出新制度的優越性，只要全面準確貫徹「一國兩制」，香港的民主道路會越走越廣。而中國從未曾像今天般「對中國特色社會主義民主制度充滿自信，對發展符合香港實際的民主制度充滿自信。」



盲目追隨美式民主 無政府及港獨思想蔓延

發言人批評美式民主造成政黨對立，引起嚴重社會撕裂，質疑美國自身民主發展「如此不堪」，卻對香港「指指點點」。發言人强調，真正好的民主要解決社會問題，並符合自身實際，過去有港人盲目追隨美式民主，致內外敵對勢力乘虛而入，利用選舉制度漏洞挑戰「一國兩制」原則，衝擊憲制秩序，危害國安，加劇社會撕裂，無政府主義及「港獨」思想持續蔓延。

從香港實際選擇民主路徑 將成為新實踐範例

發言人指，這次立法會選舉體現出新制度優越性，參選人於論壇上不再互相攻擊或抹黑，而是聚焦社會、民生等議題作深入討論。發言人又引述數據，指事實充分證明，只要全面準確貫徹「一國兩制」，從香港實際出發選擇發展路徑，香港的民主道路會越走越寬廣，中央堅信在貫徹「一國兩制」的情況下，香港的民主發展定能取得新成功，並提供民主實踐的新範例。