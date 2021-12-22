港澳辦斥「五眼聯盟」詆毀香港國安法和新選舉制度　干涉中國內政

國務院港澳事務辦公室發言人昨日（21日）發表談話表示，美英等「五眼聯盟」國家外長發表所謂「聯合聲明」，無理攻擊香港特別行政區第七屆立法會選舉，肆意詆毀香港國安法和新選舉制度，充分暴露其關心香港民主自由是假，干涉中國內政、破壞香港繁榮穩定是真，對此表示強烈不滿和堅決反對。



發言人表示，美英等「五眼聯盟」國家外長的言論充斥著謊言和污蔑。實施香港國安法重建了法治秩序，改善了營商環境，恢復了安寧生活，使經濟社會發展重回正軌。新選舉制度落實「愛國者治港」原則，增加了選舉的民主成分，豐富了民主形式，拓寬了香港居民廣泛均衡政治參與的空間，具有廣泛代表性、政治包容性、均衡參與性、公平競爭性，是香港民主制度的優化提升和與時俱進。

發言人又指，剛剛結束的第七屆立法會選舉，過程公開透明，不同背景、不同政見、不同職業的候選人充分自由競爭，逾百萬選民熱情參與，積極行使民主權利。依法選舉產生的90名議員代表了各界別各階層利益和社會整體利益，既愛國愛港，又「五光十色」，是落實新選舉制度的一次成功實踐。這是任何不帶偏見的人士都能感受到的事實。所謂「削弱民主元素」和「排斥反對聲音」，完全是美英等國少數政客基於意識形態偏見的惡意歪曲、中傷和污蔑，毫無根據，不值一駁！