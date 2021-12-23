港大拆國殤之柱　校友范徐麗泰支持：咁醜怪塑像一早要攞走

香港大學昨晚（22日）通宵拆除「國殤之柱」，本身是港大校友的新民黨主席葉劉淑儀表示，港大校園由港大管理，當然有權決定擺放甚麼物件，又指國殤之柱是非常負面的政治符號，對於多年擺放在港大感遺憾。
同是港大校友的前全國人大常委范徐麗泰亦支持港大做法，稱「嗰個咁醜怪嘅塑像，擺咗係學校咁耐，一早應該攞走」，強調即使不理其政治理由，單看該塑像亦會令人感不開心。
葉劉淑儀提及，得知港大拆除國殤之柱後不會破壞它，會將它放入箱，稍後再轉交給丹麥藝術家。她認為大學未來應聚焦學術和研究，不要過度政治化。
范徐麗泰形容塑像「醜怪」，不管有否政治理由，都應該一早移除。她稱，看到該塑像已令人感不開心，認為同學在校園開開心心更重要，「日日見到咁樣無必要。」
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新思維：整個移除過程不理想 應先張貼移除限期
新思維表示，雖然港大有權移除校內的物品和擺設，但認為校方有責任向公眾解釋急切移除的原因，並闡釋過去多年沒移除的原因，解除公眾疑慮。
新思維強調，港大在整個移除過程絕不理想，應按照正常程序先張貼移除限期，讓擁有人提出取回相關藝術品，而非在沒有預先通知的情況下移除。
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