港大拆國殤之柱？　校方突用圍板、白布封起　帶頭盔工程人員到場

屹立香港大學校園的「國殤之柱」，今日晚上（22日）突被圍板圍封。「香港大學學生會學苑即時新聞」在Facebook上載相片，晚上10時許，有戴頭盔的工程人員在「國殤之柱」附近設置圍板，另以樓高逾兩層的白布遮檔「國殤之柱」。



《香港01》已就事件向港大及創作者高志活查詢。



在香港大學校園內矗立近25年的「國殤之柱」，由丹麥雕塑家高志活（Jens Galschiøt）紀念1989年六四天安門事件創作。港大早前下「最後通牒」，要求支聯會移走「國殤之柱」，其後創作者高志活介入，稱會親自來港拆除，之後一直拖拉至今。

「香港大學學生會學苑即時新聞」Facebook專頁在今晚報道，校方正在「國殤之柱」設置圍板。相片中可見，有數名帶上頭盔的工程人員已到場，部份人工正搬運黃色圍板。另一圖片可見，「國殤之柱」已被樓高逾兩層的白布遮擋，而行人天橋可望到「國殤之柱」的位置亦已被黃色圍板遮擋。

▼「國殤之柱」早前情況▼



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港大與支聯會及高志活一直未有定案

港大今年10月去信支聯會，要求支聯會移走「國殤之柱」，否則視之為放棄。支聯會其後回覆港大指，「國殤之柱」屬於原創者高志活，而對方已公開表明他是「國殤之柱」擁有人，得悉對方正委託律師跟進，建議港大直接與高志活代表律師接洽。

高志活其後發聲明，指已在港委聘律師，向港大發律師信，要求召開聆訊。丹麥外交大臣科弗德（Jeppe Kofoed）10月中亦發聲明，指雖然丹麥政府無權決定其他國家的大學選擇展示甚麼藝術品，但自己必須對世界上其他地方的言論自由及藝術自由警惕，已向北京當局反映意見。高志活11月中表示，希望親自來港處理，但必須得到香港政府保證他和團隊不會因《國安法》被捕，港府拒絕評論此事，事件持續膠著數月。

港大校委會主席李國章周日（19日）到會展投票時，曾回應港大支聯會移走「國殤之柱」一事。他稱「國殤之柱」已放在港大20多年，而律師初步建議是移走「國殤之柱」，但由於該律師行其後不再代表港大處理有關事務，校方須重新聘請律師索取法律意見。而支聯會及港大學生會均已解散，港大需查清「國殤之柱」的擁有權誰屬。